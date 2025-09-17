Burkina/Sport-Tournoi-Maracana-Houet

Bobo-dioulasso : Match nul entre la presse de Bobo et l’AS Justice

Bobo-Dioulasso, 16 sept. 2025 (AIB) – La 6e édition du tournoi interservices, dénommé « tournoi maracana », a livré ce mardi 16 septembre 2025, une rencontre disputée entre l’équipe de la presse de Bobo et celle de l’AS Justice.

Au terme du temps réglementaire, les deux formations se sont quittées dos à dos (0-0). Les journalistes ont manqué l’occasion de prendre l’avantage, en ratant un penalty au cours de la partie.

Le tournoi, placé sous l’égide du Haut-commissaire de la province du Houet, enregistre la participation de 24 équipes issues des secteurs public et privé.

Pour les organisateurs, l’objectif de cette compétition dépasse l’aspect sportif. Il s’agit surtout de renforcer l’amitié et la cohésion sociale entre les travailleurs, gages d’un meilleur épanouissement dans leurs services respectifs.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata