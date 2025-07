Bobo-Dioulasso : L’ONG Empow’Her remet du matériel aux bénéficiaires du projet BLOOM

Bobo-Dioulasso, 17 juillet 2025 (AIB) – L’ONG Empow’Her a organisé, le mercredi 9 juillet 2025, à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, un atelier de networking consacré à la restitution des activités et à la remise officielle de matériel aux bénéficiaires du projet BLOOM, un programme d’autonomisation sociale et économique des femmes vulnérables et déplacées internes à Bobo-Dioulasso et Léo.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des bénéficiaires du projet.

Prenant la parole au nom de madame le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, le représentant du gouverneur a salué l’impact positif du projet sur l’autonomisation des femmes.

« Je me réjouis surtout de constater que ce projet, mis en œuvre depuis 2021, a déjà transformé positivement la vie de nombreuses femmes à Bobo-Dioulasso », a-t-il déclaré.

La représentante pays et responsable du projet BLOOM, Mme OUAVÉ/ZONGO Karine, a, pour sa part, remercié l’ensemble des parties prenantes et des bonnes volontés qui œuvrent à la réussite du programme. Elle a réaffirmé l’engagement d’Empow’Her à briser les barrières liées au genre et à promouvoir le leadership féminin à travers l’entrepreneuriat. « Empow’Her vient briser les inégalités de genre tout en rehaussant l’économie locale. Les femmes ont toute leur place dans tous les secteurs », a-t-elle souligné.

Elle a exprimé sa gratitude envers les partenaires, les structures de formation, les maîtres artisans et les bénéficiaires pour leur implication active. Elle a rappelé que le projet vise à former techniquement des femmes déplacées internes et vulnérables aux métiers de l’artisanat, dans une optique d’insertion professionnelle et de création d’activités génératrices de revenus. « Ce sont 30 bénéficiaires qui ont été formées dans 8 métiers différents », a-t-elle précisé.

À l’occasion de cet atelier, les bénéficiaires ont exposé leur savoir-faire à travers des démonstrations artisanales dans des domaines variés tels que la couture, le carrelage, la coiffure, l’électricité bâtiment, la menuiserie, la conduite, la soudure, la mécanique de deux-roues et la saponification. Des stands ont été aménagés à cet effet.

En outre, une restitution artistique (théâtre, chant et danse) a été présentée par les participantes, mettant en lumière leur évolution personnelle et collective, tout en véhiculant des messages forts sur la lutte contre les inégalités de genre.

Au terme de l’atelier, un lot de matériel professionnel a été remis aux bénéficiaires afin de faciliter leur insertion et leur autonomisation économique. Le représentant du gouverneur a encouragé les récipiendaires à faire bon usage de ces équipements pour impacter positivement leurs communautés.

« Au regard de la qualité des prestations et des engagements pris, nous ne pouvons que féliciter l’ONG Empow’Her et appeler à la pérennisation de cette belle initiative », a-t-il ajouté.

Salimata TIAMA, bénéficiaire formée en soudure, a exprimé sa reconnaissance à l’ONG Empow’Her pour cette opportunité. « Grâce au projet BLOOM, j’ai pu apprendre un métier et recevoir du matériel pour démarrer mon activité. Cela a changé ma vie », a-t-elle confié.

Mis en œuvre depuis 2021 au Burkina Faso, le projet BLOOM est un programme de 24 mois déployé à Bobo-Dioulasso et Léo. Il comprend trois phases : le développement personnel et le leadership, la formation professionnelle, et l’accompagnement vers l’emploi ou l’entrepreneuriat, avec des dispositifs d’assistance maternelle et psychologique intégrés.

Agence d’Information du Burkina