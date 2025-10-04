Bobo-Dioulasso : la SONATUR investit 70 millions FCFA dans des actions sociales

Bobo-Dioulasso, 3 oct. 2025 (AIB)-Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a organisé, le vendredi 3 octobre 2025, une série d’activités sociales dans la commune de Bobo-Dioulasso.

Dès huit heures, le Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHU-SS) a reçu un important appui de la part du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé. Il s’agissait d’un chèque de 25 millions de francs CFA remis au directeur général de l’hôpital, Gustave Y. Dabiré.

Cette activité, placée sous la présidence du ministre, s’est déroulée en trois étapes : la remise du chèque au CHU-SS, la visite des installations solaires réalisées par la SONATUR au centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Dogona, et enfin la cérémonie de récompenses en faveur des élèves et enseignants de l’école primaire de Dogona.

Le directeur général du CHU-SS, Gustave Y. Dabiré, a salué ce geste qui, selon lui, arrive à point nommé. « En recevant ce chèque, nous entendons l’orienter vers le service d’anatomie-pathologie pour renforcer son plateau technique et améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer dans la région du Guiriko », a-t-il déclaré. À l’occasion du mois d’octobre rose, dédié à la lutte contre le cancer, il a souligné que ce soutien permettra l’acquisition d’équipements de base pour un fonctionnement optimal du service.

Le directeur général de la SONATUR, Boureima Ouattara, a rappelé que sa structure mène plusieurs actions sociales. « Dans le cadre de nos activités à Bobo, nous avons aménagé plus de 100 hectares afin de proposer des parcelles viabilisées aux populations. Une partie de ces terrains était occupée par des zones dites non loties. Pour régler la question, nous avons attribué gratuitement des parcelles aux occupants », a-t-il expliqué.

Pour le ministre Mikaïlou Sidibé, cette journée illustre l’engagement de la SONATUR à accompagner les populations. « Nous avons voulu initier ces actions qui s’inscrivent dans la responsabilité sociétale de l’entreprise. Le soutien au CHU-SS vise à renforcer les soins liés au cancer. L’année dernière, nous avons réalisé un centre de santé et une école à Dogona. Cette année, nous sommes revenus pour installer l’éclairage solaire au CSPS et pour récompenser les élèves et enseignants », a-t-il précisé.

Le ministre a par ailleurs félicité chaleureusement les enseignants de Dogona pour leurs résultats jugés excellents. « Au niveau de la SONATUR, nous sommes engagés à accompagner le corps social », a-t-il insisté.

Profitant de l’occasion, il a annoncé que les sites déjà aménagés par la SONATUR seront bientôt mis en vente. Il a invité la direction générale à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir une opération transparente et équitable. « Nous travaillons dans la transparence et l’égalité des chances », a-t-il conclu.

Au total, la SONATUR a injecté environ 70 millions de francs CFA pour la réalisation de ces différentes activités sociales. Durant la cérémonie d’excellence, les quatre meilleurs élèves à l’examen de l’école primaire publique de Dogona ont reçu chacun une bourse de 100 000 francs CFA. L’établissement, ouvert en octobre 2024, a réalisé un taux de réussite de 100 % à l’examen du certificat d’études primaires et à l’entrée en sixième.

Les dix enseignants de l’école n’ont pas été oubliés. Chacun d’eux est reparti avec un ordinateur portable, en guise de motivation et de reconnaissance pour leur engagement au service de l’éducation.

Avec ces actions, la SONATUR confirme sa volonté de concilier aménagement urbain et accompagnement social, dans un esprit de solidarité et de développement durable.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata