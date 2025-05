Bobo-Dioulasso : La jeunesse invitée à entreprendre avec patriotisme et civisme

Bobo-Dioulasso, 14 mai 2025 (AIB) – Dans la dynamique d’accompagner et de pérenniser la politique et l’idéologie du Capitaine Ibrahim Traoré, ERETZ LEADER et NT-FORMATION ont organisé une conférence publique, le mercredi 14 mai 2025 à Bobo-Dioulasso, au profit de la jeunesse.

Placée sous le thème « Entreprendre avec éthique : allier compétences entrepreneuriales et impact social », cette conférence à l’intention des jeunes étudiants a été parrainée par le coordonnateur national du mouvement Planète des Jeunes Panafricains (PJP-BF), Nestor Poodassé.

Elle avait pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’éthique dans l’entrepreneuriat, en mettant l’accent sur l’importance du patriotisme et du civisme dans la création et la gestion d’une entreprise.

Il s’agissait également de promouvoir l’entrepreneuriat à impact social, en encourageant les jeunes à créer des entreprises répondant à des besoins sociaux.

Selon le fondateur d’ERETZ LEADER, Dié Fernandez, cette conférence s’inscrit dans la vision de leur idéologie : le leadership patriotique. Pour lui, cette idéologie représente la synergie entre le développement de compétences et la recherche de l’intérêt général de la nation.

Pour le parrain de la conférence, entreprendre avec éthique est bien plus qu’une stratégie : c’est un engagement.

« C’est un choix courageux de bâtir, ici et maintenant, les fondations d’un avenir meilleur pour sa nation. Un entrepreneur patriote, c’est celui qui choisit de créer des emplois plutôt que d’en chercher à l’étranger. C’est celui qui refuse la corruption, même si cela ralentit son projet. C’est celui qui investit dans les besoins réels de sa communauté », a-t-il déclaré.

La conférence a été animée par deux communicateurs. Le premier, Crépin Somda, directeur régional de la Jeunesse et de l’Emploi des Hauts-Bassins, a abordé le sous-thème « Les initiatives institutionnelles sur l’entrepreneuriat des jeunes ».

Le second sous-thème, « Entreprendre avec assez d’éthique pour la société », a été développé par Dr Siaka Séré, promoteur de NT-FORMATION. Selon lui, il est impératif d’inciter les jeunes à entreprendre de manière honnête et patriotique : « Être moins véreux et se mettre davantage au service de la société », a-t-il insisté.

Agence d’Information du Burkina (AIB)