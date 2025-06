BURKINA-BEPC-2025- RESULTATS- GANZOURGOU

BEPC 2025: La province du Ganzourgou enregistre un taux de succès de 32,48% au 1er tour

Zorgho, 11 juin 2025 (AIB)-Les 12 jurys de composition du BEPC, session de 2025 dans la province du Ganzourgou ont enregistré un taux global de succès de 32,48% à l’issue des résultats du premier tour proclamés ce mercredi.

Sur 2996 candidats (1025 garçons et 1971 filles) ayant composé, 973 (440 garçons et 533 filles) ont été déclarés admis, soit un taux succès de 42,93% pour les garçons et 27,04% pour les filles.

1496 candidats soit 459 garçons et 1037 filles sont autorisés à composer les épreuves complémentaires du second tour.

Le jury de Méguet 1 avec 38,1% a enregistré le meilleur taux de succès au premier tour dans la province tandis que le jury de Mogtédo 1 a enregistré le plus faible taux, soit 27,38%.

Agence d’information du Burkina

MS/bak