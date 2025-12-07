Burkina-Bazèga-Sécurité-Passation

Bazèga/Sécurité intérieure : Le Commissaire de police de district de Saponé passe le témoin au Commandant de la brigade territoriale de Gendarmerie

Kombissiri, 5 déc. 2025 (AIB) – Le Commissaire de police de district de Saponé a passé le témoin au Commandant de la Brigade territoriale de gendarmerie, le lundi 1er décembre 2025 à Saponé. En présence des forces vives de la commune, cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de l’application du décret portant détermination des zones de compétences territoriales de la Police nationale et de la gendarmerie nationale.

La commune de Saponé dans la province du Bazèga (région du Nazinon) a vécu une ambiance toute particulière dans la matinée du lundi 1er décembre 2025.

Et pour cause, la population et l’ensemble des forces vives de la commune ont assisté à la cérémonie historique de passation de charge entre le Commissaire de Police de district, le Capitaine de police Moussa Sawadogo et le Commandant de la Brigade territoriale de Gendarmerie de Saponé, l’Adjudant-Chef Issaka Nacro.

Selon le directeur provincial de la police nationale (DPPN) du Bazèga, le Commissaire principal de police Saïdou Ouoba, cette cérémonie de passation a pour objet de procéder au transfert des missions de sécurité intérieure du Commissariat de police de district au profit de la Brigade territoriale de gendarmerie de Saponé.

Ce transfert fait suite à une réforme sécuritaire décidée par le Gouvernement conformément aux dispositions de la loi du 14 mai 2003 relative à la sécurité intérieure, du décret du 24 septembre 2024 portant détermination des zones de compétences territoriales de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale ainsi que de la circulaire du 20 mars 2025, relative à la mise en œuvre dudit décret, a-t-il indiqué.

À travers cette réforme selon le DPPN du Bazèga, l’État entend réadapter le dispositif national de sécurité intérieure, rationaliser les moyens et l’emploi des forces, optimiser et assurer une meilleure complémentarité entre la Police nationale et la Gendarmerie nationale au service exclusif des populations.

M. Ouoba a traduit la reconnaissance de la Police nationale à l’endroit des populations après 37 ans de franche collaboration et leur a demandé la même dynamique à l’endroit de la Gendarmerie.

La cérémonie de passation de témoin a été présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Saponé Kôti Noël Sanou qui a remercié la Police nationale pour le travail abattu en faveur de la commune. Il a également félicité et encouragé la Gendarmerie nationale dans sa mission de sécurisation des populations et du territoire.

Pour rappel, le Commissariat de police de district de Saponé a été installé en 1988.

Agence d’information du Burkina

