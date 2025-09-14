Bassitenga : La Directrice provinciale de l’enseignement secondaire appelle à l’union et à l’excellence pour la rentrée 2025-2026

Ziniaré (AIB) – À l’orée de la rentrée administrative 2025-2026, la Directrice provinciale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique de Bassitenga, Mme Léocadie Traoré, a adressé dimanche un message de gratitude et de mobilisation aux acteurs éducatifs, en particulier aux enseignants, qu’elle exhorte à faire de la nouvelle année scolaire une étape de réussite collective.

« Je rends hommage à votre dévouement et à vos sacrifices constants pour maintenir la flamme de l’éducation allumée, parfois dans des conditions particulièrement difficiles. Votre engagement est un acte patriotique qui honore notre pays », a déclaré Mme Traoré.

La responsable provinciale a indiqué que l’année scolaire à venir doit être placée sous le signe de « l’excellence et de la réussite », appelant les enseignants, chefs d’établissement, encadreurs pédagogiques et personnels administratifs à la rigueur, à l’assiduité et à la collaboration.

Mme Traoré a également réaffirmé sa confiance en la capacité des établissements de Bassitenga à fonctionner harmonieusement grâce au leadership de leurs responsables. « Par l’union de nos efforts, nous porterons haut les couleurs de l’enseignement secondaire, professionnel et technique dans notre province », a-t-elle assuré.

La Directrice provinciale a conclu son message en souhaitant à tous les acteurs éducatifs une bonne et fructueuse rentrée administrative 2025-2026.

Agence d’information du Burkina

LC