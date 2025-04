Banwa: Les femmes de Balavé offrent plus de 2 millions de FCFA aux VDP

Balavé, 4 avril 2025 (AIB)- Les femmes de la commune rurale de Balavé, située à 25 km au nord de Solenzo, ont remplacé le djandjoba qu’elles effectuaient lors des célébrations du 8 Mars par un don de vivres et de non-vivres aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), d’une valeur de 2 323 000FCFA.

D’un montant global de deux millions trois cent vingt-trois mille (2 323 000) F CFA, ce don se compose notamment d’une tonne de riz en sacs de 50 kg, de deux bidons d’huile de 20 litres, d’un sac de sel, d’un carton de bouillon, de quatre sacs de 100 kg d’arachides non décortiquées.

A cela s’ajoutent trente sacs de maïs de 100 kg, d’un sac de haricots de 50 kg, un fût de carburant, du savon liquide et en boule, ainsi qu’une somme de 400 000 F CFA en espèces.

« Vive les VDP, vive les FDS, IB, IB, la patrie ou la mort, nous vaincrons ! » Tels sont les slogans scandés par les femmes à leur arrivée dans la cour de la mairie de Balavé.

La coordonnatrice départementale de Balavé, Wourodjia Coulibaly, a salué la présence des VDP et des femmes pour leur mobilisation en ce vendredi, jour de marché à Balavé.

« Au lieu de nous retrouver pour danser le djandjoba, nous avons pensé que toute mère doit nourrir et entretenir son enfant, surtout nos enfants qui nous défendent nuit et jour.

Continuez le combat, et nous, en tant que femmes et mères, nous vous adressons nos bénédictions. Nous serons toujours là pour vous encourager et vous soutenir », a-t-elle lancé.

Ce don a été remis au président de la délégation spéciale (PDS) de Balavé, Jules Kaboré, qui l’a à son tour transmis aux VDP. Selon lui, les femmes de la commune n’en sont pas à leur première action : elles ont déjà effectué plusieurs dons et acheté une moto pour les VDP.

« Si les femmes sont engagées, toute la commune va s’engager. C’est ainsi que commence le développement, car vous avez semé la graine de la cohésion sociale à Balavé, et votre exemple sera suivi par d’autres femmes ailleurs », a-t-il déclaré dans son mot de remerciement.

Rappelons que grâce à la bravoure des Forces combattantes, la commune de Balavé et ses villages ont été réinstallés en fin 2023.

Agence d’information du Burkina

SO/ata