Burkina-Banwa-Dpccat-Passation-De-Service

Banwa : Le nouveau Directeur de la communication entend faire de la province une destination artistique et culturelle

Solenzo, 23 mai 2025 (AIB)- Le nouveau Directeur Provincial de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (DPCCAT) des Banwa, Babou Eugène Ido s’est engagé vendredi à Solenzo, lors de la passation de service, à faire de la province une destination artistique et culturelle.

Le nouveau DPCCAT des Banwa a été installé vendredi 23 mai 2025 par le Secrétaire général de la province, Abdoul Kader Kongzabré en présence d’autres directeurs et chefs de service provinciaux.

Babou Eugène Ido a rassuré aux uns et aux autres de sa disponibilité et de son engagement à poursuivre les actions de son prédécesseur Kouintani Sanou.

« Le tourisme est un secteur clé pour l’économie locale et nous travaillerons à mettre en avant les atouts naturels, historiques et culturels des Banwa » a-t-il indiqué.

Selon ses dires, des partenariats avec les acteurs privés et les différentes communautés seront renforcés pour développer le tourisme afin de faire rayonner la province sur le plan culturel et touristique.

Le Secrétaire général de la province des Banwa a félicité le nouveau DPCCAT et lui a prodigué des conseils pour la réussite de sa mission.

Agence d’information du Burkina

Salifou Ouédraogo