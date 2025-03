Burkina/Banwa-Patriotisme-Montée-Couleurs

Banwa : Le haut-commissaire instaure une montée des couleurs tournante dans les services

Solenzo,3 mars (AIB) – Le haut-commissaire des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a instauré lundi Solenzo, une montée solennelle des couleurs chaque premier lundi du mois, de façon tournante dans les services et les établissements scolaires.

Cette initiative débutée ce premier lundi du mois de mars 2025, a regroupé les directeurs et chefs de service, les FDS et des responsables des couches sociales devant la préfecture de Solenzo.

Selon le haut-commissaire, Sanfiénalé Joseph Sirima, cette montée des couleurs est un moment solennel qui ravive le sentiment d’appartenance à un seul pays qui est le Burkina Faso et surtout de cultiver l’esprit patriotique et de cohésion sociale.

« À la montée des couleurs on parle d’un peuple, d’un pays, d’une terre, d’une unité alors chérissons cette terre et prenons soin de nous avec sincérité dans un amour sans frontière et dans une détermination sans fin », a lancé M. Sirima dans son message

Il a appelé la population à se mobiliser les mois à venir pour que l’hymne national retentisse dans les cœurs afin d’amener chacun à la communion et à la réflexion de ce qui lie les burkinabè et que le Burkina Faso demeure debout

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata