Bamako : Le Burkina Faso, pays invité d’honneur, magnifie son savoir-faire au SIAMA 2025

Bamako, 28 nov. 2025 (AIB) – Le Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA) a ouvert ses portes ce jeudi au Parc des Expositions de Bamako, sous la présidence du Premier ministre malien, le Général de division Abdoulaye Maïga. Placée sous le thème « Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle », cette 5ᵉ édition est marquée par la participation exceptionnelle du Burkina Faso, pays invité d’honneur aux côtés du Niger.

Conduite par le ministre burkinabè en charge de l’Artisanat, M. Serge Gnaniodem Poda, la délégation du Faso compte une vingtaine de responsables administratifs et plus d’une centaine d’artisans venus exposer la diversité et la richesse du patrimoine burkinabè. Dès son allocution, le ministre Poda a transmis les salutations fraternelles du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, à son homologue malien, le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, ainsi qu’au peuple frère du Mali.

Il a salué l’honneur fait au Burkina Faso à travers cette invitation, qu’il a qualifiée de symbole fort de la fraternité indéfectible unissant les peuples de l’Alliance des États du Sahel (AES). Le ministre a également rendu hommage à la résilience du peuple malien, affirmant que les liens de solidarité entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger demeurent solides et porteurs d’une vision commune d’une Afrique souveraine, prospère et solidaire.

Au nom du gouvernement du Mali, le ministre malien de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Daffé, a salué la forte mobilisation des artisans burkinabè, rappelant que leurs créations constituent un témoignage vibrant de la créativité sahélienne. « cette édition rend un hommage particulier aux métallurgistes et forgerons, piliers historiques des sociétés maliennes et sahéliennes », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Premier ministre malien a réaffirmé l’importance du SIAMA comme espace de promotion du consommer local et de renforcement de la compétitivité artisanale dans l’espace AES. Il a exprimé sa gratitude aux pays invités, notamment au Burkina Faso, pour leur engagement constant en faveur de la coopération culturelle et économique.

