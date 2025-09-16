Bam : Une société coopérative s’engage pour la souveraineté alimentaire dans la province

Kongoussi, 16 sept. 2025 (AIB) – La Société coopérative Burkina Metba (SCOOP-CA/BM) a lancé officiellement ses activités le samedi 13 septembre 2025 à Kongoussi, sous la présidence du haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo. L’initiative vise à contribuer à l’atteinte de la souveraineté alimentaire nationale, à travers l’organisation et la modernisation de l’agriculture dans la province.

Le président du conseil d’administration de la coopérative, Baowendsom Josué Nanema, a rappelé que l’instabilité régionale et internationale souligne la nécessité pour le Burkina Faso de compter sur ses propres ressources agricoles. « La SCOOP-CA Burkina Metba répond à l’appel de la mère Patrie qui est de participer à l’atteinte de sa souveraineté alimentaire longtemps espérée », a-t-il déclaré.

La SCOOP-CA Burkina Metba prévoit de mobiliser les producteurs, d’inscrire la mécanisation au cœur de ses priorités et d’accompagner ses membres à travers le crédit agricole. Ce dispositif permettra d’octroyer semences, intrants, produits phytosanitaires et forages pour les exploitants disposant d’au moins un hectare. Un suivi technique personnalisé des agriculteurs est également prévu afin d’améliorer les rendements.

La coopérative compte également aménager plusieurs centaines d’hectares dans le Bam pour la production de tomates, de maïs, de riz et de blé. Par ailleurs, un contrat de livraison de tomates a été signé avec l’usine SOBTO de l’APEC pour garantir l’approvisionnement régulier.

Pour y parvenir, selon le PCA, une participation des producteurs, des coopératives et des associations rurales est attendue. L’adhésion à la coopérative est ouverte à toute personne physique ou morale, moyennant une souscription de 5 000 F CFA et l’acquisition d’au moins 10 actions, fixées à 10 000 F CFA l’unité.Le haut-commissaire Karim Ouédraogo a salué « une initiative citoyenne qui vient renforcer les efforts de l’État pour bâtir une agriculture forte, résiliente et créatrice de richesses dans le Bam ». Il a invité les nombreux producteurs présents à saisir cette opportunité pour accroître leur rendement et participer activement à la souveraineté alimentaire du Burkina Faso.

L’issue de la présentation, 14 inscriptions ont été immédiatement enregistrées et chacun a reçu son livret de membre.En rappel, la SCOOP-CA/BM couvre les régions du Centre, du Nord, du Centre-Nord, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Sud et du Centre-Est. Son siège est basé à Ouagadougou avec des bureaux dans les provinces.

