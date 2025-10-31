Bam : Le haut-commissaire rend un vibrant hommage aux martyrs de 2014 et 2015 avec les forces vives

Kongoussi, 31 oct. 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a rendu, ce vendredi 31 octobre, un hommage solennel aux martyrs des événements de 2014 et 2015, en présence des forces vives de la province.

À l’initiative du haut-commissaire, les forces vives du Bam ont observé une minute de silence au haut-commissariat de Kongoussi, en mémoire des martyrs de l’insurrection populaire de 2014 et du putsch manqué de 2015.

Dans son allocution, M. Ouédraogo a salué le courage et le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté, la justice et la dignité du peuple burkinabè.

« Leur sacrifice reste une flamme qui éclaire notre marche vers un avenir de paix et de prospérité. Hommage éternel aux martyrs du Burkina Faso. Nos martyrs ne sont pas morts en vain. Leur courage nourrit notre détermination à bâtir une nation forte, unie et souveraine », a-t-il déclaré, saluant les forces vives pour leur mobilisation.

Il a également rappelé que des prières collectives ont été organisées le 24 octobre au sein de la communauté musulmane, puis le 26 octobre dans les églises et temples de la province, pour honorer la mémoire des disparus.

Le haut-commissaire a exprimé sa gratitude envers les populations pour leur engagement constant lors des activités provinciales et nationales, soulignant l’importance de cette unité pour le développement endogène et la souveraineté du Burkina Faso.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère de recueillement et de patriotisme, en présence des forces vives, des représentants religieux, des acteurs de la veille citoyenne et de nombreux citoyens venus témoigner leur respect et leur reconnaissance aux martyrs.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata