Bam : la mairie de Kongoussi modernise son état civil en numérisant ses actes

Kongoussi, 1er septembre 2025 (AIB) – La mairie de Kongoussi a lancé, le 18 août 2025, une vaste opération de digitalisation de ses archives d’état civil afin de moderniser la gestion du service et faciliter l’accès des citoyens à leurs documents.

L’opération de la numérisation des actes est conduite par la Direction générale de la modernisation de l’état civil (DGEMEC) du ministère de l’Administration territoriale et la Mobilité. Elle vise à digitaliser plus de 256 000 actes couvrant la période de 1956 à nos jours. A la date du 29 août, plus de mille actes été traités et l’opération se poursuivra jusqu’à l’épuisement total des archives.

Le Président de la délégation spéciale de la commune de Kongoussi, Abel Dayamba, a salué ce projet, qu’il juge déterminant pour améliorer le service aux citoyens. Pour lui, la démarche contribuera à réduire les lenteurs administratives et à renforcer la transparence dans le secteur.

La cheffe de mission de la DGEMEC, Mme Rasmata Yaméogo, a expliqué que l’activité s’inscrit dans la stratégie nationale de modernisation de l’état civil, qui doit s’étendre progressivement à toutes les communes du Burkina Faso. « Ce processus permettra un accès rapide, sécurisé et fiable aux documents, tout en réduisant les risques de perte », a-t-elle indiqué.

Mme Yaméogo a également ajouté que le choix de Kongoussi n’est pas fortuit, compte tenu de la situation sécuritaire qui expose les documents physiques à des risques de destruction. Quinze agents, dont trois issus du service local de l’état civil, sont mobilisés pour mener à bien l’opération.

Agence d’Information du Burkina

AR/OO/BZ