Balé : Une citoyenne offre 03 pelles pour Faso méébo

Boromo, le 3 octobre 2025 (AIB)-Yaro Karidja surnommé Maman Yaro, auditrice n°1 de la rtb radio et de la radio la voix des Balé, résidant à Poura, a offert 3 pelles à l’initiative Faso méébo du Bankui.La donatrice a été représenté par le président des auditeurs de la radio des Balé, Abdoulaye Naon.

Le don a été reçu par le haut-commissaire de la province, Martin Bako. L’autorité a traduit sa gratitude à la donatrice. En outre il a invité toutes les femmes et les filles de la province à suivre son exemple en participant à cette mobilisation citoyenne qui va transformer les villes et villages de la région avec de nouvelles infrastructures.

Selon le représentant de dame Yaro, Abdoulaye Naon, Maman Yaro veut par ce geste participer la construction du pays et surtout invité chaque auditeur de la radio à en faire autant pour accompagner le développement la région et cela selon ses moyens.

