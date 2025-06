Burkina/Balé-Prière-Tabaski

Balé/Prière de la Tabaski : L’imam Ousseni Dao implore Allah pour la victoire contre les ennemis de la nation

Boromo, le 7 juin2025 (AIB) – La communauté musulmane de la province des Balé a célébré la fête de la Tabaski le 06 juin 2025. Dans la ville de Boromo 4 sites dédiés à la grande prière ont reçu les fidèles musulmanes dès les premières. Le haut-commissaire de la province Martin Bako et une délégation des autorités administratives, les communautés religieuses sœurs ont assisté à la prière sur le site du secteur 2 ancien marché.

La prière a été dirigée par l’imam Ousseni Dao. Les actes majeurs furent deux raquâtes, la lecture des versets coraniques, la formulation de bénédictions et le sacrifice du mouton.

L’imam Dao a imploré Allah pour la paix et la victoire sur les ennemis de la nation. Aussi a-t-il formulé des vœux pour les populations, les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives.

Le président de la communauté musulmane, El hadj Aboulaye Konaté, a souhaité une bonne célébration de la Tabaski à tous les musulmans de la province. El hadj Konaté a également eu une pensée pieuse pour les soldats tombés sur le champ d’honneur, leurs familles et les malades dans les hôpitaux. Il a souhaité un bon pèlerinage aux musulmans.

Le haut-commissaire de la province des Balé, Martin Bako, accompagné des responsables des forces de défense et de sécurité, les représentants des communautés catholiques et des missions évangéliques ont étaient des grands moments de ces offices religieux.

Le premier responsable de la province a souhaité une bonne fête et exprimé des vœux de santé et de sécurité aux fidèles musulmans.

Selon M. Bako, les autorités sont venues témoigner leur solidarité à la communauté musulmane et leur dire aussi merci pour les prières qu’ils font pour la nation. Le haut-commissaire a invité la jeunesse à célébrer avec modération tout en pensant aux difficultés que traverse le Burkina.

Les représentants des communautés chrétiennes ont également exprimé des vœux à la communauté musulmane. Leur présence traduit l’esprit de solidarité et de cohésion sociale et tolérance entre les communautés religieuses dans la province des Balé.

Après le site de la prière la délégation des autorités a rendu visite aux autorités religieuses sunnites au secteur 3 et au chef de canton de Boromo avec les mêmes vœux.

La présence des autorités a été fortement apprécié par les fidèles et les leaders religieux.

Dans les artères de la ville de Boromo, l’ambiance annonce une journée de fête et de réjouissance populaire. Des patrouilles de forces de défense, et des dispositifs sécurités pour la quiétude des populations étaient visibles.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata