Burkina /Balé-Montée-Couleurs

Balé : Montée des couleurs à la direction des impôts : Les corps constitués s’acquittent de leurs impôts personnels

Boromo, le mars 2025 (AIB) – La direction provinciale des impôts a accueilli la troisième montée tournante des couleurs nationales dans les services à Boromo le lundi 3 mars 2025. La cérémonie a été suivie d’une journée d’exemplarité fiscale ayant permis à l’ensemble des corps constitués de s’acquitter de leurs impôts personnels séance tenante.

La journée de montée des couleurs a été dédiée à l’exemplarité fiscale dans la province des Balé afin de promouvoir le civisme fiscal selon le haut-commissaire de la province, Ibrahim Boly.

A cet effet le haut-commissaire Boly a donné l’exemple en s’acquittant de ses impôts après avoir lancé un appel au civisme fiscal à toutes les populations. Pour ce faire, l’autorité a encouragé les chefs de services à être des modèles et à encourager leurs agents à s’acquitter des taxes.

De l’avis de l’autorité « payer ses impôts c’est accompagner l’état pour relever les défis sécuritaires et assurer les projets de développement ». Il a également félicité les agents des impôts pour leur dévouement et engagement au quotidien à servir avec patriotisme et intégrité.

Selon le directeur provincial des impôts Eli Bitié les prévisions de recouvrement ont été largement dépassées pour l’exercice de 2024.Les services des impôts des Balé ont fait un recouvrement record de 414 millions de francs CFA au profit du budget de l’état et un recouvrement de 1 milliard 451 millions au profits des collectivités territoriales. Les grands bénéficiaires de la cagnotte sont les communes de Bana, Bagassi et Boromo.

La grande part est revenue à Bana 710 millions, 445 millions pour Bagassi et 138 millions pour la commune de Boromo. Il ressort que la mine de Rox gold et la mine d’Endeouver sont les plus grands contributeurs.

Ce fut l’occasion pour le directeur de féliciter les personnes physiques et morales qui s’acquittent régulièrement de leurs impôts et d’encourager les autres en faire autant.

La direction provinciale des impôts veut mieux faire en 2025.C’est pourquoi M. Bitié a appelé les populations au civisme fiscal en 2025 « Aidez-nous à accompagner l’état et ses démembrements en payant les impôts personnels à savoir, la taxe sur les véhicules et moteurs, la taxe de résidence, et les toutes les autres taxes, nos portes restent toujours va-t-il ajouté. »

Les corps constitués de la province des Balé ont accompli l’acte 3 de la montée des couleurs dans l’enceinte de la direction provinciale des impôts sise au secteur 2 de Boromo dans la matinée du lundi 03 mars.

Cette cérémonie citoyenne à rassemblée les populations civiles de plusieurs secteurs socioprofessionnels et les forces de défense et de sécurité au tour du drapeau.

Comme à l’accoutumé c’est à l’unisson que les participants ont accompagné le drapeau national au sommet du mat par l’hymne nationale et des clameurs faits de sentiments de fierté à la reprise de la devise.

En rappel la direction provinciale des impôts des Balé compte onze agents pour les dix communes de la province.

Agence d’information du Burkina

OM/dnk/ata