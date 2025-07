Balé : Les populations de Yaho soutiennent leurs VDP et le Fonds de soutien patriotique avec plus d’un million de francs CFA et 4 tonnes de vivres

Boromo, 16 juillet 2025 (AIB) – Les populations de la commune de Yaho ont collecté et remis, le vendredi 11 juillet 2025, plus d’un million de francs CFA et 4 tonnes de maïs aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et au Fonds de soutien patriotique. Les dons ont été remis aux bénéficiaires au cours d’une cérémonie de sensibilisation visant à améliorer la collaboration entre les civils et les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Les populations de la commune de Yaho ont manifesté leur reconnaissance et leur solidarité envers les VDP en leur faisant des dons. Dans le même élan d’engagement patriotique, elles ont marqué leur adhésion à l’initiative appelant les citoyens à contribuer à l’effort de paix.

Selon les initiateurs de ce geste patriotique, les contributions volontaires ont permis de collecter 39 sacs de maïs de 100 kg chacun, ainsi qu’une enveloppe de 1 100 000 francs CFA. La somme collectée a été répartie comme suit : 500 000 francs CFA pour les VDP de la commune et 600 000 francs versés au compte du Fonds de soutien patriotique à la perception de Bagassi. Une copie de la quittance de versement a été remise aux autorités.

Le président de la délégation spéciale, Ousmane Zezièn, a salué l’apport des populations. Selon lui, c’est un acte patriotique qui s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays. Il a également souligné que cela témoigne de la reconnaissance des populations envers les sacrifices des FDS, et de leur soutien moral à l’armée.

Le PDS Zezièn a remercié les différents ménages pour leur contribution, combien importante, qui permet de continuer à galvaniser toutes les forces combattantes sur le terrain de la reconquête du territoire.

S’adressant aux FDS, M. Zezièn a affirmé : » Nous ne manquerons pas d’apporter notre soutien à nos forces de défense et de sécurité. »

Agence d’information du Burkina (AIB)

OM/ata