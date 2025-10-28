Burkina-Environnement-Sachets-Plastiques

Balé: Les autorités communales sensibilisent sur le péril des sachets plastiques à Fara

Fara, le 28 oct.2025(AIB) – La délégation spéciale de la commune a organisé une journée de sensibilisation sur le péril des sachets plastiques au marché central de Fara. La journée de sensibilisation a été conduite par le service départemental des eaux et forêts accompagné du président de la délégation spécial, Aloys Ouango.

Selon le chef de service départemental des eaux et forêts, Emmanuel Ouédraogo, cette activité rentre en étroite ligne avec la décision des plus hautes autorités de notre pays de protéger l’environnement en évitant l’usage des sachets non dégradables.

Les autorités communales sont ainsi en campagne contre l’usage des sachets plastiques interdites dans le commerce de vente et d’usage. La délégation spéciale en collaboration avec les services de l’environnement ont mené cette activité auprès des commerçants du marches central dans le cadre des journées d’engagement patriotique.

Des petites boutiques de rue aux alimentations, en passant par les vendeuses de condiments, les bouchers les équipes de sensibilisation ont sillonné tout le marché avec le même message qui est de débarrasser la commune des sachets plastiques non dégradable et d’adopter des comportements écocitoyens.

Selon les autorités, cette sortie vise à rappeler l’interdiction de l’usage de certains sachets plastiques par la loi, à promouvoir l’usage des sachets conventionnelles et les bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement au sein des acteurs.

Les autorités veulent ainsi impliquer les commerçants dans la prise de conscience collective des périls des plastiques à travers le comité de gestion du marché.

Selon M. Ouédraogo, les sachets plastiques ont de nombreuses impacts négatives qui sont, entre autres, la pollution de l’environnement, la mort des animaux qui en consomment, la dégradation du sol.

Pour changer l’impact sur l’environnement et la santé humaine et animale, il est conseillé désormais d’utiliser des sachets plastiques conventionnelles qui sont dégradables et moins polluants.

Le Président de la délégation spéciale a félicité les acteurs pour l’attention portée aux différents messages. De ce fait, l’autorité communale a invité les acteurs a intégré désormais ces nouvelles habitudes dans leur comportement.

Agence d’Information du Burkina

EK-dnk-ata