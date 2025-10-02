Burkina/Balé-Finale-Maracana

Balé: L’équipe wuõ-pãgã remporte la finale du tournoi maracana de Oullo

Ouri, le 29 septembre 2025 (AIB) – Association des élèves et étudiants du village de Oullo (AEEO) a organisé, le samedi 27 septembre 2025, la finale de la 6e édition de son tournoi de football maracana en collaboration avec l’Association pour le développement économique et social du village de Oullo (ADEVSO) sur le terrain de l’école A. L’équipe wuõ-pãgã “la force de Dieu” s’est offert le prestigieux trophée face à pãgã- lewuõ “la force vient de Dieu” sur un score de 1 à 0, en présence de nombreux spectateurs.

Au total, 18 équipes composées des jeunes du village de Oullo et de ses environs, organisées en 6 poules ont pris part à la compétition. Après les phases éliminatoires très disputées, c’est l’équipe de wuõ-pãgã et pãgã- lewuõ qui se sont qualifiées pour la grande finale.

Malgré une première mi-temps de jeu bien animée de part et d’autre d’actions, le score est resté nul et vierge. A la reprise, c’est l’équipe wuõ-pãgã plus entreprenante qui a vu ses efforts récompensés à la 40e minute. La pression de l’équipe adverse n’a malheureusement pas pu empêcher la consécration de l’équipe wuõ-pãgã sur le score de 1 à 0.

Cette édition a été placée sous le parrainage du directeur régional du travail et de la protection sociale de la région de Bankui, Djissié Sougué et du co-parrainage de l’inspecteur chef de circonscription d’éducation de base de Siby, tous deux fils du village.

Les parrains ont invité les fils et filles du village à s’unir car aucun développement n’est possible sans union.

Le président de L’AEEO, Joël Benin, a affirmé que l’organisation de cette compétition vise à rassembler les jeunes du village et des villages voisins pour promouvoir la cohésion sociale et l’entente, gage de tout développement. Dans ce sens, il s’est réjoui de la forte mobilisation des jeunes et des anciens autour de ces activités socioculturelles et sportives.

Cette compétition a été marquée, par ailleurs, par des activités de reboisement sur le site de l’école B et une journée de salubrité dans enceinte de l’école A. Environ 300 plants offerts par le directeur provincial de l’environnement ont été mis sous terre.

Le pari de cette 6e édition est gagné et les esprits sont désormais tournés vers la prochaine édition.

Agence d’information du Burkina

MC-dnk-ata