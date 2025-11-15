Burkina-Balé-Don-Faso-Mêbo

Balé : Des structures sanitaires privées offrent 20 tonnes de ciment à Faso Mébo

Boromo, le 14 Nov.2025 (AIB) – La pharmacie Dalwo, la clinique El-Rapha et le laboratoire El Schaddai de Boromo ont offert 20 tonnes de ciment, le jeudi 13 novembre 2025, à l’initiative Faso Mêbo du Bangui. Le don a été reçu par le haut-commissaire de la province, martin Bako.

Les donateurs ont été représentés par le Dr en pharmacie, Franck Lougué, accompagné de ses proches collaborateurs. La délégation vêtue à l’effigie des différentes structures donatrices a été reçue par le haut-commissaire et la secrétaire générale de la province.

Selon Dr Lougué, le don à Faso Mêbo est essentiellement composé de 20 tonnes de ciment. Ce geste des donateurs est une réponse à l’appel des autorités à tous les citoyens à participer à la construction de la nation mais également une adhésion aux initiatives d’engagement patriotique. Dans ce sens, en tant que patriotes nous ne pouvons pas restés en marge, a-t-il dit.

Après le site de Faso Mêbo, les donateurs ont également offert 05 tonnes de ciment et des bennes d’agrégats à l’initiative de mobilisation communautaire pour la construction de la clôture du CSPS urbain 1 de Boromo.

Le haut-commissaire, Martin Bako, a traduit sa reconnaissance aux responsables des structures donatrices. Ce fut l’occasion pour l’autorité de saluer la disponibilité, l’accompagnement et le soutien régulier de Dr Lougué aux différentes activités dans la province.

En rappel, la réception des dons à Faso Mêbo dans les Balé se fait tous les toujours au haut-commissariat.

Agence d’Information du Burkina

OM-dnk-ata