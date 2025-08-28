Burkina/Balé-Artisans-Miniers-Reboisement

Balé : Des artisans miniers reboisent le bosquet provincial et soutiennent Faso Mebo avec 15 tonnes de ciment

Boromo, le 17 aout 2025 (AIB) – La fédération des artisans miniers du Burkina a mené une activité de reboisement au bosquet provincial de Boromo, le lundi 11 aout 2025. A cette occasion, un artisan minier, Jumeau Naaba, a décidé de réaliser un forage autonome suite à l’appel à soutien en équipement d’entretien du haut-commissaire Martin Bako.

Les artisans miniers de la province des Balé ont répondu à l’appel de la fédération des associations des artisans miniers du Burkina en participant au reboisement du bosquet provincial. A cette occasion, plus de 300 plants à valeurs médicinales ont été mis sous terre avec l’expertise des agents forestiers de la direction provinciale des eaux et forêts des Balé.

Selon le président de la fédération, Madi Soré, cette activité a un double sens. D’une part, il rappelle aux artisans miniers la responsabilité sociale qui est la leur au vu de l’impact de leurs activités sur l’environnement, d’autre part, elle est la réponse à l’initiative du chef de l’état le capitaine Ibrahim Traoré à reverdir le Faso.

El hadj Soré a reconnu que les artisans miniers lors de leurs activités détruisent des arbres et qu’il y a besoin pour ces derniers à songer à planter des arbres régulièrement sur des sites pour y compenser.

Si un artisan minier détruit un arbre sur un site il doit en retour planter un autre, a-t-il dit.

Les autorités administratives présentes à la journée de reboisement ont félicité la fédération des artisans miniers pour ces actions qui participent à prendre soin de l’environnement.

De l’avis du président de la délégation spéciale de Boromo, Esaïe Bamogo, la fédération est à sa troisième activité de ce genre à Boromo et cela accompagne les efforts des autorités locale à assainir le cadre de vie dans la province.

Le haut-commissaire de la province, Martin Bako, a rappelé aux artisans miniers la fermeture des sites artisanaux depuis le 30 juin et la nécessité de respecter les mesures gouvernementales pour la sécurité des artisans et eux-mêmes.

Cependant, l’autorité a félicité les agents forestiers et les artisans miniers pour l’esprit de collaboration au vu de leurs activités. De même il a s encourager la fédération à continuer à sensibiliser ses membres sur la protection de l’environnement face à leur impacte.

Pour l’entretien en eau des plants du bosquet, un artisan minier appelé Jumeau Naaba a décidé d’accompagner avec la réalisation d’un forage autonome solaire équipé.

Les artisans miniers ont également initié une contribution volontaire spontanée ayant permis d’obtenir 15 tonnes de ciment à offrir à l’initiative Faso Mèbo.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk-ata