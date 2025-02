Burkina/Balé-Accident-Circulation

Balé : Au moins six morts et cinq blessés dans un accident à l’entrée de Boromo

Boromo, 7 fév. 2025 (AIB) – Un accident de la circulation impliquant un bus de voyage et une remorque en panne a fait six morts et cinq blessés, évacués au Centre médical avec antenne chirurgical (CMA) de Boromo dans la nuit du jeudi au vendredi 7 février 2025 entre le village de Baporo et Boromo, a constaté l’AIB sur place.

L’accident s’est produit à moins d’un kilomètre à l’entrée de la ville de Boromo.

Selon les témoignages, le car accidenté roulait en direction de Boromo. Il est rentré violemment en collision avec une remorque en panne stationnée sur la chaussée sans marquage.

Surpris par le véhicule stationné, c’est en voulant éviter un autre véhicule dans la direction opposée que le car a propulsé la remorque hors de la chaussée et fini sa course également dans la brousse.

Selon une source sécuritaire, l’accident aurait eu lieu aux environs de 20h. Les sapeurs-pompiers de Boromo et la gendarmerie de Zawara ont veillé pour secourir les victimes et sécuriser les lieux. Il a fallu plusieurs heures de travail à l’équipe de Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) du commandant Boris Ouédraogo pour sortir un corps sous le car accidenté.

Les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité de la commune de Zawara et de Boromo se sont rendus sur les lieux.

Agence d’information du Burkina