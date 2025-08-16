Burkina-Religion- Assomption- Célébration.

Assomption 2025: Des fidèles catholiques rendent grâce à la vierge Marie sur la colline mariale de Saye.

Ouahigouya,15 août 2025 (AIB)- Monseigneur Justin Kientéga et l’ensemble des fils et filles de l’Eglise-famille de Dieu des paroisses Notre Dame de la Délivrance et de Christ Roi de l’Univers de Ouahigouya, ont commémoré la fête de l’Assomption ce vendredi15 août 2025 au sanctuaire marial de Saye.

C’est sous la pluie en cette matinée sur la colline de Saye, à Ouahigouya, que le peuple de l’Eglise-famille de Dieu des deux paroisses de la cité de Naaba Kango se sont donnés rendez-vous pour célébrer la fête de l’Assomption.

Venus des paroisses et des centres rattachés, les fidèles ont convergé Dieu voulant vers le sanctuaire Notre Dame de Saye après quatre années de non retrouvailles pour cause d’insécurité. Par des chants, danses, louanges, récitations du chapelet, les fidèles ont gravi la colline pour la célébration eucharistique de la montée de la Vierge Marie au ciel.

Le Père évêque du diocèse de Ouahigouya Mgr Justin Kientéga dans son homélie a rendu grâce au Seigneur d’avoir permis au peuple de L’église famille de Dieu de se retrouver en ce lieu pour célébrer l’ascension de la Vierge Marie.

Il a indiqué que célébrer l’Assomption, c’est inviter les catholiques à prier et à vivre à l’image de Marie qui est devenue mère de Dieu par l’obéissance à la parole de Dieu.

« Que le Seigneur nous aide à ressembler à notre mère, femme de foi, femme d’espérance, de charité et d’amour. Puissions-nous, nous rendre humblement devant cette mère afin que nous soyons porteurs de joie tous les jours dans nos familles par la prière, afin qu’elle puisse nous indiquer le chemin de la sainteté et du Royaume céleste », a lancé le père évêque a l’endroit des fidèles, en cette journée du mystère de l’Elévation.

A l’occasion de cette célébration 10 enfants ont été baptisés et un couple catholique a renouvelé son sacrement de mariage après 50 ans de mariage et d’amour.

Agence d’Information du Burkina

Pn/yos