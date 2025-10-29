Après le missile Bourevestnik, la Russie teste Poséidon, un drone sous-marin nucléaire

Ouagadougou, 29 oct. 2025 (AIB)-Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, mardi, l’essai du drone sous-marin nucléaire Poséidon, que l’on ne peut intercepter et capable, selon lui, d’opérer à grande vitesse à plus d’un kilomètre de profondeur.

« Aucun autre appareil au monde n’est égal à celui-là (Poséidon) par sa vitesse et sa profondeur. Il n’existe aucun moyen de l’intercepter », a assuré le président Poutine, précisant que cette arme à propulsion nucléaire peut également transporter des charges atomiques.

Selon Moscou, le Poséidon, destiné à la dissuasion nucléaire, sera déployé sur le sous-marin Belgorod, entré en service en 2022.

Notons que, dans la mythologie grecque, Poséidon est le dieu des mers, des tremblements de terre, des tempêtes et des chevaux.

Le test intervient quelques jours après celui, réussi, du missile de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik, doté d’une « portée illimitée ».

Ces deux armes, annoncées par Poutine en 2018, symbolisent la volonté de la Russie de renforcer son arsenal stratégique face aux menaces occidentales.

Agence d’Information du Burkina