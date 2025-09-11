#alerte#Championnats du monde d’athlétisme Tokyo 2025: Hugues Fabrice ZANGO et Marthe Yasmine KOALA vont représenster le Burkina

Ouagadougou, 11 sept. 2025 (AIB)-Hugues Fabrice Zango et Marthe Yasmine Koala représenteront le Burkina Faso du 13 au 21 septembre prochain au Japon, aux championnats du monde d’athlétisme, a-t-on appris de la Fédération burkinabè d’athlétisme.

Ces mondiaux d’athlétisme se disputeront dans la ville de Tokyo. Marthe Yasmine Koala entre en lice le 13 septembre avec le saut en longueur féminin à 9h30 (GMT). La finale du saut en longueur féminin est programmé au 14 septembre à 13h40. Le champion du monde Hugues Fabrice Zango débute le 17 septembre à 10h05 (GMT ) les qualifications au triple saut masculin. La finale aura lieu le 19 septembre à 11h45 heure de Ouagadougou.

