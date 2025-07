Achraf Hakimi, un sérieux candidat au Ballon d’Or FIFA 2025

Ouagadougou, 27 juil. 2025 (AIB)-Le latéral droit marocain du Paris Saint Germain (PSG) Achraf Hakimi qui a dynamité toute l’Europe cette saison par ses performances incroyables est un sérieux candidat pour le Ballon d’Or FIFA.

Dans un monde du football souvent dominé par les attaquants dans les distinctions individuelles, Achraf Hakimi bouscule l’ordre établi. Le latéral droit marocain a réalisé une saison 2024‑2025 exceptionnelle avec le Paris Saint‑Germain, cumulant des performances de très haut niveau en club et imposant son profil de joueur complet et décisif. Rarement un défenseur n’a autant pesé dans les grands rendez-vous, au point que son nom figure aujourd’hui parmi les prétendants crédibles au Ballon d’Or FIFA de cette année.

Avec 11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs toutes compétitions confondues, Hakimi affiche des statistiques dignes d’un ailier de métier. Mieux encore, ses 4 buts et 5 passes en Ligue des Champions ont été cruciaux dans le parcours triomphal du PSG, qui a remporté la compétition avec brio.

Sa capacité à briller dans les moments clés, comme en finale contre l’Inter Milan où il ouvre le score, démontre un mental de compétiteur et une influence directe sur les résultats, ce que recherche précisément un jury du Ballon d’Or.

Sur le plan défensif, Hakimi n’a pas été en reste. Avec plus de 35 tacles réussis, 31 interceptions, 7 clean sheets et une précision de passe avoisinant les 87%, il a également assuré ses devoirs dans son couloir, face à des ailiers de classe mondiale. Sa vitesse de pointe proche des 35 km/h, son endurance et sa discipline tactique font de lui un profil hybride, capable de neutraliser et de créer, une rareté dans le football contemporain.

Plus qu’un simple joueur performant, Hakimi incarne un symbole. Premier Africain à briller à ce point à un poste défensif depuis plusieurs décennies, il représente une nouvelle ère pour le football africain. Son aura dépasse le cadre du terrain, faisant de lui une figure d’inspiration pour toute une génération. Sa reconnaissance au travers du Prix Marc Vivien Foé 2025 et sa présence dans toutes les équipes-type de la saison renforcent sa légitimité.

Alors que les regards sont souvent tournés vers les buteurs, Hakimi prouve qu’un défenseur peut dominer l’Europe et peser dans chaque phase du jeu. Si le Ballon d’Or veut récompenser l’impact global, l’importance dans les titres majeurs et la constance dans l’excellence, alors le nom d’Achraf Hakimi doit être considéré avec le plus grand sérieux.

Le football évolue, ses critères aussi. Et en 2025, le meilleur joueur du monde pourrait bien être un latéral droit. La cérémonie d’attribution du Ballon 2025 aura lieu le 22 septembre prochain.

