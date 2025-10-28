CYCLISME-BFA-AFR-SPORT-TOUR-FASO

36e Tour du Faso, 5e étape: Paul Daumont et les autres

Dano, 28 oct. 2025 (AIB)-Le cycliste burkinabè Paul Daumont a encore frappé fort mardi lors de la 5e étape du Tour du Faso, Gaoua-Dano (111,700km), sa 2e victoire dans la course, imposant ainsi son rythme face à ses concurrents.

Le coup de pédale dévastatrice de Paul Daumont a encore produit ses effets à Dano. Bien sur sa monture depuis le départ de Gaoua, le sprinter burkinabè a préparé sa victoire depuis le 1er sprint intermédiaire de Bouroum-Bouroum qu’il a remporté devant le Marocain El Alouani Driss, son dauphin au classement général.

« Les écarts étaient serrés ce matin. Hier je n’ai pas pu faire le sprint comme je le voulais et le Marocain m’a grapillé une seconde. Ça m’a fait un peu mal et aujourd’hui je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J’ai joué d’écoute pour me refaire ma place en enlevant d’abord le premier sprint intermédiaire et finir en beauté », a expliqué Paul Daumont.

Le maillot jaune a déposé son concurrent direct, le Marocain El Alouani Driss à quelques kilomètres de l’arrivée pour s’imposer sur la ligne. Il a parcouru les 111,700km en 2h 36mn 49 secondes, soit une vitesse moyenne de 42,737km/h. Il a devancé un autre prolifique marocain Ed-Doghmy Achraf et le premier maillot jaune du Tour, le Belge De Cabooter Lance.

Paul Daumont conserve et sécurise davantage son maillot jaune et le vert avec 21 secondes d’avance sur le Marocain El Alouani Driss, arrivée 12e à cette 5e étape. Le Belge Yaxano Smet est 3e au général, pendant que Saturnin Yaméogo est 4e.

Dano accueille sa première arrivée du Tour du Faso

C’est la première arrivée d’étape du Tour du Faso effectuée à Dano depuis sa création. Mais la population a vue la caravane du tour traverser sa ville 2 fois en 2005 avec les étapes Pa-Gaoua et Bouroum-Bouroum – Pa. Et 1 fois en 2008 avec l’étape Boromo – Diebougou. Aussi, un départ à été donné à Dano pour Gaoua en 2017.

Selon Paul Daumont, « les populations de Dano ont gardé un bon souvenir depuis 2023 où j’étais venus participer avec mon maillot jaune de l’époque, à une course caritative. Elles avaient envie de voir la caravane du Tour du Faso parce que ça fait longtemps qu’on est passé ici. On nous avait demandé de faire plaisir à la population de Dano. Ça nous donne le courage de continuer pour le reste de la course ».

La caravane s’ébranlera demain mercredi pour la 6e étape entre Ouagadougou et Po, longue de 144,200km.

Agence d’information du Burkina

As/ata