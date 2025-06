1ers Jeux de l’AES : Le Mali termine sur la première marche du podium

Ouagadougou, 29 juin 2025 (AIB)-Les premiers de Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel se sont achevés samedi à Bamako avec le Mali qui s’est classé premier devant le Niger et le Burkina Faso, respectivement 2e et 3e, a-t-on appris de l’Agence malienne de presse, l’AMAP.

Les lampions se sont etteints sur les 1ers Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel (JAES), ce samedi 28 juin 2025, avec la cérémonie de clôture au Palais des sports Salamatou Maïga. L’événement était présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Il y avait à ses côtés le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi du Burkina Faso, Roland Somda, du vice-président du Conseil national de Transition (CNT), Hamidou Touré.

On notait également la présence des trois ambassadeurs des JAES, Abdoulrazak Issoufou Alfaga du Niger, champion du monde taekwondo en 2017 dans la catégorie de 87kg et médaillé d’agent des Jeux olympique 2016, Cheick Ahmed Alhassan Sanou dit Iron Biby du Burkina Faso, qui porte le titre de l’homme le plus fort du monde après avoir soulevé une charge de 231 kg en 2024, premier Africain à remporter le championnat du monde de log lifg en 2018 et Daba Modibo Keïta du Mali, double champion du monde de taekwondo 2007 et 2009.

Comme la cérémonie d’ouverture, la clôture a été riche en couleurs avec notamment le spectacle de théâtre sur Thomas Sankara, la projection de vidéo de présentation des trois ambassadeurs des 1ers JAES et des Jeux, prestation des jongleurs (20 jeunes danseurs de break danse malien au centre nyatara), la prestation du slameur nigérien Hamani Kassoum dit Jhonel avec la fanfare.

Les trois premiers des Jeux ont également reçu leurs trophées. A l’issue d’une semaine de compétition, le Mali s’est classé premier avec 59 médailles dont 27 médailles d’or, 21 médailles d’argent et 11 médailles de bronze. La deuxième place est revenu au Niger qui a récolté 48 médailles dont 19 médailles d’or, 11 médailles d’argent et 18 médailles de bronze. Le Burkina Faso a terminé à la troisième place avec 14 médailles d’or, 28 médailles d’argent et 13 médailles de bronze.

Les prochains Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel se tiendront au Burkina Faso. Le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a passé le temoin au Burkina Faso en remettant le Drapeau des JAES au ministre Roland Somda. «Pour la première édition la barre est très haute mais l’impossible n’est pas Burkinabé et nous repartons avec confiance et engagement en donnant l’assurance de réussir la deuxième édition l’année prochaine», a déclaré ministre Roland Somda. Le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a également sa satisfaction et sa fierté après une semaine intense d’activités. «Les gens se sont donnés. On avait l’impression que c’était des Jeux à un niveau encore beaucoup plus élevé. C’est pour dire que nous pouvons relever tous les défis lorsque nous nous donnons la main», a-t-il conclu.

Le rendez-vous est donc pris pour l’année procchaine au Burkina Faso pour les IIès Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel (JAES).

Agence d’information du Burkina

Sources : Agence malienne de presse (AMAP)