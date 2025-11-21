Burkina – Koulsé-Concertation-Acteurs-Développement-AIB-Prestations

Koulsé : l’AIB présente ses nouvelles orientations stratégiques aux acteurs de développement

Kaya, le 21 novembre 2025 (AIB) – En marge de la deuxième session ordinaire du Cadre de concertation régional (CCR), la Directrice générale de l’Agence d’information du Burkina (AIB), Séraphine Somé/Millogo, a présenté jeudi aux acteurs de développement une communication sur les activités de sa structure.

Articulée en cinq points, la communication de la Directrice générale a porté sur l’historique de l’AIB, le décret portant son érection en Établissement public de l’État à caractère administratif (EPA), la collecte et le traitement de l’information, les productions et publications, ainsi que les ressources de l’Agence.

Selon Mme Somé, l’AIB, créée en 1964, a été érigée en EPA en août 2024 par le Décret n°2024/PRES/PM/MEF/MCCAT du 21 août 2024. Elle est dotée de la personnalité morale, de l’autonomie financière et placée sous la tutelle technique du ministère en charge de la Communication, et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances.

Ses missions, a-t-elle expliqué, consistent à fournir aux usagers des informations fiables et objectives, à défendre les intérêts nationaux et à protéger la souveraineté du Burkina Faso, en tant que grossiste de l’information.

Pour mener à bien sa mission principale de collecte et de traitement de l’information ainsi que la couverture médiatique des événements, l’AIB dispose du plus grand réseau de correspondants au Burkina Faso.

« En termes de productions et publications, sur un objectif annuel de 3 000 dépêches, nous sommes à près de 5 000, dont plus de 200 concernant les Koulsé, sur notre site Internet uniquement. Nous espérons aller au-delà de ces chiffres sur l’ensemble de nos plateformes », a indiqué la Directrice générale.

Concernant spécifiquement la région des Koulsé, sur les 244 dépêches publiées, l’éducation et la formation arrivent en tête (45), suivies de l’engagement citoyen et des initiatives communautaires (44). L’environnement et l’agriculture occupent la troisième place avec 35 dépêches depuis le début de l’année 2025. Le développement communautaire et la cohésion sociale viennent en quatrième position, suivis de la santé et de la nutrition (25).

Les sports et loisirs, ainsi que l’assistance humanitaire, ferment la liste.

L’AIB tire ses ressources financières des abonnements, des couvertures médiatiques, de la publicité et des publi-reportages, ainsi que de la vente à la carte. Les prestations offertes aux ministères et institutions devraient faire l’objet d’un contrat-plan signé avec l’État conforment aux statut de l’Etablissement, a précisé la Directrice générale.

Mme Somé a invité les partenaires et usagers de l’AIB à lui accorder la primeur de l’information et à prévoir les ressources nécessaires à ses prestations, afin que l’agence puisse jouer pleinement son rôle de grossiste de l’information et demeurer une source crédible au service du peuple burkinabè.

Agence d’information du Burkina

EARS/ATA