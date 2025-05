BURKINA-KOURWEOGO-SPORT SCOLAIRE-BOUSSE

Kourweogo/Sport : L’école Boussé “C” sacrée championne en football

Boussé, 25 mai 2025 (AIB)-La saison sportive 2025 des écoles primaires de la Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Boussé, s’est achevée, le samedi 24 mai 2025 au stade municipal de Boussé, par la victoire de l’école publique de Boussé “C” en football, face à celle de Sao, par 1 but à 0.

La finale de la saison sportive 2025 des écoles primaires de la Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Boussé, s’est disputée, le samedi 24 mai 2025, en présence des autorités locales, des partenaires de l’éducation.

Placée sous le thème « Sport et culture pour une éducation résiliente à l’école primaire : vaincre par le patriotisme », cette édition a mis en lumière l’importance du sport dans la formation intégrale des enfants.

Après un match âprement disputé, soldé par un score de 1 à 1 à l’issue du temps réglementaire, c’est l’équipe de Boussé “C” qui s’est imposée aux tirs au but par 1 but à 0, remportant ainsi le trophée.

L’équipe victorieuse a reçu une enveloppe de 25 000 F CFA et des équipements sportifs.

Les deux premières filles et garçons en épreuves de course et de saut ont

reçu chacune des enveloppes financières et des gadgets offerts par la Banque commerciale du Burkina (BCB), partenaire de l’événement.

La cérémonie de clôture a été co- parrainée par le Président-directeur général (PDG) d’Abondance Multi-Service, Maxime Zongo, du Président-directeur général (PDG) de GCOTRAP, Joseph Ouédraogo, et du responsable de la filière poulet locale du Faso, Loukmane Taonsa.

Le chef de la CEB de Boussé, Alexandre Ouédraogo, a exprimé sa satisfaction au bon déroulement des activités et a remercié le personnel enseignant ainsi que les partenaires pour leur soutien.

Il a montré sa satisfaction pour avoir pu relever le challenge de l’organisation réussie des activités culturelles et sportives de l’année.

M. Ouédraogo, a remercié les enseignants de la circonscription, ainsi qu’aux personnalités et institution qui ont contribué à la tenue effective de ces activités éducatives.

Au nom des parrains, Issouf Ouédraogo, a traduit sa reconnaissance aux autorités éducatives de la CEB pour l’occasion qui leur est offerte d’apporter leur part de contribution à l’action éducative et à la promotion du sport à la base.

Il a salué les efforts et les talents des jeunes champions tout en leur souhaitant plus de succès face aux autres communes pour la conquête du trophée provinciale.

Le président de la délégation spéciale de la commune, Issiaka Ganemtoré, a souligné l’importance des activités culturelles et sportives dans l’éducation des enfants, insistant sur leur rôle dans la socialisation, la discipline et le développement personnel.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/yo