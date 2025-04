Burkina-Canada-Béninois-Contribution-FSP

Burkina : Un Béninois résidant au Canada offre 1000 dollars, environ 420 000 FCFA de contribution à l’effort de paix

Ouagadougou, 11 avr. 2025 (AIB) – Le Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Burkina Faso au Canada, Idrissa Nénin Soulama, a reçu le jeudi 10 avril 2025 dans les locaux de l’Ambassade, la contribution d’un Bénin, Fèmy Fagla, au Fonds de soutien patriotique (FSP) d’un montant de mille dollars canadiens (1000 $CAD), soit près de 420 000 FCFA, rapporte les services de communication du ministère en charge des Affaires étrangères.

Ce geste de solidarité à l’endroit de notre pays est de Fèmy Fagla, un Béninois résidant au Canada, indique la source.

Selon le donateur, cette action est le fruit de plusieurs mois d’économies, et c’est une façon pour lui d’exprimer sa solidarité envers le Burkina Faso en particulier et l’espace AES en général.

Après avoir reçu le geste, le Chargé d’Affaires a exprimé toute la gratitude du peuple et des autorités burkinabè à M. Fagla, pour ce don hautement symbolique.

Ces gestes d’amitiés et de solidarités des citoyens Béninois à l’endroit du peuple frère du Burkina Faso se multiplient. En janvier 2025, un autre Béninois résidant en Côte d’Ivoire avait remis la somme de 150 000 FCFA à l’effort de paix, exprimant son souhait de se faire enrôler comme Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) pour aider le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme.

Agence d’information du Burkina