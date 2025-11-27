Burkina-Conseil-des-ministres-Social

100 enfants bénéficient du statut de pupilles de la Nation

Ouagadougou, le 27 novembre 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté ce jeudi un décret accordant la qualité de pupille de la Nation à 100 enfants mineurs, de membres des Forces de défense et de sécurité et de Volontaires pour la défense de la Patrie, disparus ou tombés au champ d’honneur lors d’attaques terroristes.

Cette mesure permet de protéger et de soutenir ces enfants conformément à la loi n°003-2022/ALT du 10 juin 2022 portant statut de pupille de la Nation.

Agence d’Information du Burkina (AIB)