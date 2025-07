Zoundwéogo : Des vivres, des non vivres et un repas communautaire offerts à des enfants et personnes vulnérables

Manga, 17 juillet 2025 (AIB) – L’association Give A Hand Foundation a offert, jeudi, à Manga (province du Zoundwéogo), des vivres, des non-vivres et un repas communautaire à des enfants d’une crèche mobile, ainsi qu’à des personnes vulnérables dont des pensionnaires d’un orphelinat.

Le don, composé de sacs de riz, d’habits, de chaussures et de jouets, a été remis lors d’une cérémonie organisée à la mairie de Manga, en présence des autorités locales et des bénéficiaires.

« Cette initiative de Give A Hand Foundation vise surtout à soulager les couches défavorisées et à promouvoir la solidarité », a expliqué Nicolas Kiendrébéogo, membre de l’association.

Selon le représentant de la mairie, Alexis Ki, en dehors des tout-petits de la crèche mobile qui ont reçu des jouets, plus de 80 personnes vulnérables ont été recensées dans les 13 villages de la commune et les 5 secteurs de Manga pour bénéficier du don.

Au nombre de ces bénéficiaires figurent, a-t-il dit, des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap et d’anciens détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Manga. « Chacun aura droit à un sac de riz, plus des effets d’habillement », a-t-il indiqué.

Pour la première vice-présidente de la délégation spéciale communale de Manga et point focal de l’association au Nazinon, Adèle Guiguemkoudré Kafando, le geste posé est salutaire et apporte un véritable soulagement aux bénéficiaires. « C’est la deuxième fois que l’association soutient les personnes vulnérables de la commune et son action est à la fois noble et louable », a-t-elle souligné.

Parmi les bénéficiaires, Boukaré Ouédraogo a exprimé sa gratitude à l’endroit de Give A Hand Foundation. « C’est une épine qu’on vient de nous retirer du pied et nous leur disons merci pour ce qu’ils ont fait », a-t-il confié.

En plus des dons offerts à Manga, les 27 pensionnaires du Centre Kombi-Zaka de Guiba, une commune voisine, ont également reçu des sacs de riz, des vêtements, des jouets et ont partagé un repas communautaire avec les membres de l’association.

Créé en 2006, le centre a accueilli en son sein, au total, 213 pensionnaires, venus de différentes provinces de la région du Nazinon, dont des orphelins, des enfants de la rue ou abandonnés.

Son président Biraogo Laurent Guira a salué l’acte pose par Give A Hand Foundation à l’endroit de la vingtaine d’enfants, aujourd’hui, présents dans le centre. « Je suis très reconnaissant à l’association pour ce don et surtout pour le repas partagé avec les enfants. Voir leur joie aujourd’hui m’émeut profondément et je puis dire que c’est une journée qu’ils n’oublieront jamais », a-t-il confié.

Malgré l’appui de l’État et de quelques particuliers, le centre Kombi-Zaka de Guiba fait face à plusieurs difficultés dont des besoins alimentaires, un manque de matelas, une insuffisance de produits pharmaceutiques et des difficultés de prise en charge du personnel d’appui, a rappelé M. Guira. Aussi, il a invité d’autres bonnes volontés à emboiter le pas de Give A Hand Foundation.

Selon Nicolas Tiendrébéogo, l’action de l’association s’inscrit dans la vision de sa fondatrice, Mamy Merveille Dabiré, une compatriote vivant aux Etats Unis. Give A Hand Foundation, a-t-il ajouté, regroupe aujourd’hui des membres de la diaspora burkinabè et des volontaires locaux, unis par la volonté de promouvoir le bien-être des personnes démunies notamment les veuves et les orphelins.

Présente pour l’instant dans la commune de Manga, l’association ambitionne d’étendre ses actions à l’ensemble de la région du Nazinon et dans celle du Djoro (anciennement Sud-Ouest), selon son plan d’action, a aussi fait savoir Nicolas Kiendrébéogo.

Agence d’Information du Burkina

MZ