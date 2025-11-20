Burkina/Zondoma-Sport-Culture

Zondoma/Sport et culture : 56 concurrents pour le titre de 2026 à la CEB de Gourcy2

Gourcy, 19 nov. 2025 (AIB) – La Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Gourcy2 a procédé au lancement officiel de sa saison sportive et culturelle, le mercredi 19 novembre 2025 à l’école de Kouksin. Au total 56 écoles sont en lice pour le titre dans les disciplines retenues pour les compétitions.

« Faire du sport et de la culture des alliés pour promouvoir la résilience communautaire », c’est à travers cette vision que les acteurs de l’éducation de la CEB de Gourcy2 se sont engagés dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités sportives et culturelles au titre de l’année scolaire 2025-2026.

Le lancement officiel de la saison a eu lieu le mercredi 19 novembre 2025 à l’école de Kouksin sous la présidence du chef de la circonscription Patoim Sankara. « Nous savons qu’une telle organisation va assurément rencontrer des difficultés. Je vous invite donc à les transformer en leçons apprises pour l’atteinte de nos objectifs », a indiqué monsieur Sankara à l’adresse des acteurs.

Au total 56 écoles sont inscrites pour prendre part aux compétitions dans des disciplines comme le football, le cyclisme, le dessin, l’art vestimentaire, la danse.

Pour la cérémonie de lancement, un match de gala a opposé les finalistes de la saison écoulée à savoir Bisnaba et Kouksin. Au coup de sifflet final, c’est Kouksin qui a pris sa revanche sur le tenant du titre Bisnaba sur la marque d’un but à zéro. Les oppositions en football commenceront effectivement le 26 novembre 2025. Selon les organisateurs, Il faudrait attendre le mois d’avril 2026 pour connaitre les vainqueurs de l’Organisation du Sport et la Culture et de la Culture (OSCEP) dans la CEB de Gourcy2.

Agence d’information du Burkina

AK-dnk-yos