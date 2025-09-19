Burkina/Zondoma-Sécurité-Alimentaire

Zondoma/Sécurité alimentaire : Le comité technique plaide en faveur des personnes retournées

Gourcy, 16 Sept. 2025 (AIB) – Les membres du comité technique du conseil provincial de sécurité alimentaire du Zondoma ont tenu la première session de l’année 2025, le mardi 16 septembre 2025, au haut-commissariat de Gourcy. La situation sur la sécurité alimentaire, nutritionnelle et humanitaire ont fait l’objet d’échanges.

La situation sur la sécurité alimentaire est satisfaisante au regard de la disponibilité des céréales et de la tendance à la baisse des prix sur le marché. C’est la conclusion à laquelle sont parvenus les membres du comité technique du conseil provincial de sécurité alimentaire du Zondoma réunis en session ordinaire ce mardi 16 septembre 2025 à Gourcy.

Présidée par le secrétaire général de la province Anatole Pengdwendé Kaboré, la session avait pour thème « Renforcement de la Résilience des populations rurales à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de reconquête du territoire : Quelles actions au profit des personnes retournées ?».

Trois communications ont alimenté les échanges. La première présentée par Laurent Zoungrana de la Direction Provinciale en charge de l’agriculture et des ressources animales et halieutiques du Zondoma a porté sur le bilan à mi-parcours de la campagne agro pastorale et la situation actuelle sur la sécurité alimentaire dans la province.

La bonne répartition des pluies, l’accompagnement reçu par les producteurs en termes de labours, de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires présagent de bonnes récoltes, selon le communicateur. A cela s’ajoute la disponibilité et une tendance à la baisse des produits céréaliers sur la place du marché, toute chose lui permettant de conclure que la population du Zondoma est à l’abri d’une quelconque insécurité alimentaire.

Les communications sur la situation nutritionnelle et humanitaire ont été présentées respectivement par le Médecin, Chef du District sanitaire (MCD) de Gourcy, Dr Constantin Bationo et le directeur provincial en charge de l’action humanitaire Jacques Herman Soubeiga. Au regard de la réalité de la province qui compte toujours des déplacés internes mais également des populations retournées, les participants à la suite des échanges guidés par la Directrice provinciale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Zondoma, Marie Théodora Kyelem, ont formulé des recommandations invitant entres autres, les acteurs de développement à accompagner les personnes retournées pour la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, à les prioriser dans la vente des vivres à prix social et la réhabilitation des ouvrages sociaux dans leur localité.

Il faut rappeler que le Conseil Provincial de Sécurité Alimentaire (CPSA) a pour mission principale d’alimenter la réflexion et de favoriser la concertation des acteurs locaux en vue de la prévention et la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles.

Agence d’information du Burkina

