Zondoma/Jeunesse et leadership : 30 jeunes des lycées et collèges à l’école du leadership et de la citoyenneté

Gourcy, 8 juil. 2025 (AIB) – L’Association monde rural (AMR) a lancé le lundi 7 juillet 2025 à Gourcy, la 8ème édition des Universités citoyennes (UNIC). Au moins 30 jeunes prendront part à cette rencontre placée sous le thème « jeunes leaders pour le changement : Renforcer le leadership communautaire pour le bien-être au Faso ».

Du 6 juillet au 3 août 2025, ils seront 30 jeunes soit 25 filles et 5 garçons issus des Clubs de jeunes leaders (CJeL) des établissements secondaires à prendre part à la 8ème édition des Universités citoyennes (UNIC) organisée par l’Association monde rural (AMR).

Cette édition placée sous la présidence du haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé, et du parrainage du directeur général de la télé BF1 représenté par Hermann W. Nazé a pour thème : « Jeunes leaders pour le changement : Renforcer le leadership communautaire pour la protection et le bien-être au Faso ».

Selon le président du Conseil d’administration de l’AMR Célestin L Samandoulgou, les UNIC qui s’ouvrent visent à transmettre des connaissances et des outils nécessaires aux jeunes afin de faire d’eux, des filles et des garçons modèles capables et des acteurs de changement social.

Pour le haut-commissaire Aboubacar Sidiki Nabé, président de la cérémonie, plus qu’une rencontre de formation, ces universités citoyennes doivent être pour ces jeunes une occasion de cultiver les qualités humaines comme l’humilité, la solidarité, l’audace et l’exemplarité. « Retenez que vous devez vous départir de l’incivisme, de l’intolérance, et de tout acte de violation des valeurs républicaines, a-t-il martelé aux participants qui, selon lui, constituent l’espoir de toute la nation.

S’exprimant au nom du parrain, Hermann W. Nazé a félicité les initiateurs de l’activité tout en invitant ses filleuls à suivre avec assiduité les enseignements qui leur seront donnés.

Conscients des attentes qui pèsent sur eux, les participants par la voix de Micheline Gouem ont pris l’engagement d’être à la hauteur des défis de cette aventure qui constitue pour eux une véritable opportunité.

« Nous disons merci à l’AMR pour avoir créer ce cadre de rencontre et de formation pour nous jeunes », a-t-elle ajouté.

Depuis 2013, l’AMR a réussi le pari de tenir chaque deux ans les Universités citoyennes inscrites dans le cadre de son programme ; promotion de la bonne gouvernance locale et la décentralisation.

Agence d’Information du Burkina

