Zondoma/Immersion patriotique : 451 nouveaux bacheliers en route pour Ouahigouya

Gourcy, 12 août 2025 (AIB) – Les nouveaux bacheliers de la province du Zondoma ont embarqué, le mardi 12 août 2025, pour la capitale de la région de Yaadega afin de prendre part à l’immersion patriotique. Avant leur départ, ils ont reçu des conseils du haut-commissaire, Aboubacar Sidiki Nabé.

Sur 473 admis au baccalauréat session 2025, ils sont 451 à prendre la route de la cité de Naaba Kango, le mardi 12 août 2025 pour l’immersion patriotique obligatoire initiée par les autorités du pays.

Avant de partir, les nouveaux bacheliers regroupés au haut-commissariat de Gourcy, ont eu un entretien avec le premier responsable de la province.

Dans son message, le haut-commissaire Aboubacar Sidiki Nabé a invité les participants à représenter dignement la province dans cette activité qui va regrouper des jeunes des quatre provinces de la région.

« Vous êtes en mission au nom de la province, je vous invite alors à écouter vos encadreurs et à éviter les actes d’indiscipline notoire », a-t-il conseillé.

L’ordre et la discipline, l’identité nationale, les valeurs partagées et le patriotisme, les enjeux géopolitiques, l’idéologie et le développement, l’engagement citoyen, le civisme et la responsabilité sociale, sont entre autres, les modules qui seront développés pendant un mois avec les jeunes.

« Vous reviendrez meilleurs et plus conscients des enjeux qui gouvernent notre actualité », a rassuré le haut-commissaire qui avait à ses côtés le Directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Zondoma, Saïdou Ouédraogo, et des chefs de service en charge de la sécurité.

Pour Romaric K. Somé, un des parents d’élèves venu accompagner son enfant, cette initiative va favoriser la socialisation des jeunes et faciliter leur future vie universitaire et partant, leur insertion sociale.

En rappel, l’immersion patriotique obligatoire été instituée en conseil des ministres du 2 mai 2025 par le gouvernement afin de contribuer à la formation civique et patriotique des nouveaux bacheliers sur toute l’entendu du territoire national.

Agence d’Information du Burkina

