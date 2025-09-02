Burkina/Zondoma-Enseignants-Contribution

Zondoma/Engagement patriotique : Des examinateurs mobilisent la somme de 362 700 F CFA, fruit au profit des forces combattantes

Gourcy, 1er sept. 2025 (AIB) – Les enseignants du secondaire de la province du Zondoma ont remis, le lundi 1 er septembre 2025, la somme de 362 700 F CFA mobilisées pendant les examens scolaires au profit des forces combattantes.

La cérémonie de montée des couleurs du lundi 1er septembre 2025 a servi de cadre pour la remise officielle de la somme collectée par les enseignants du secondaire de la province du Zondoma destinée à soutenir les forces combattantes.

« Ce montant est la contribution des examinateurs qui ont pris part aux examens scolaires organisés par la Direction provinciale de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) notamment le BEPC et le BAC session 2025 », a expliqué l’Inspecteur de l’enseignement secondaire Relwendé Kagambèga avant la remise officielle de ladite somme au haut-commissaire Aboubacar Sidiki Nabé.

En transmettant séance tenante le don aux représentants des bénéficiaires, le premier responsable de la province a félicité les donateurs pour leur initiative tout en invitant les forces vives à suivre cet exemple pour soutenir les FDS et les VDP qui tiennent vaillamment leurs positions dans la localité, permettent à la population de vaquer à ses occupations.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata