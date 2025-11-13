Burkina/Zondoma-Don-élèves

Zondoma/Education : Des anciens élèves offrent des vivres à leur école d’origine

Gourcy, 11 nov. 2025 (AIB) – L’Association des anciens élèves de l’école Gourcy centre ‘’A’’ a fait un don de vivres à leur école, le lundi 10 novembre 2025.

« Nous nous sentons redevables à cette école d’où nous avons fait nos premiers pas pour devenir ce que nous sommes aujourd’hui », a déclaré le président de l’association, El Adj Seydou Ouédraogo, pour justifier leur initiative.

Composés de 20 sacs de riz de 25 kg, 5 sacs de 100 kg de haricot et de 5 bidons de 20 litres d’huile, les vivres ont été reçus par le Chef de la circonscription d’éducation de Base de Gourcy 2, Patoim Sankara, dans la cour de l’école Gourcy ‘’A’’ en présence des élèves, des enseignants et des représentants des parents d’élèves.

« J’invite tous les autres qui sont passés par cette école à se joindre à nous afin de poursuivre cette œuvre que nous avons entamée », a ajouté M. Ouédraogo. Au nom des bénéficiaires, le chef de circonscription a traduit sa reconnaissance aux donateurs, tout en exhortant la communauté éducative de Gourcy ‘’A’’ à faire un bon usage de ces vivres qui, selon lui, vont contribuer à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.

Avant de prendre congé, les membres de la délégation, tous de la cohorte 68-76 ont effectué une visite des locaux de l’école en vue de raviver des souvenirs d’environ 50 ans. En rappel l’école Gourcy ‘’A’’ a ouvert ses portes en 1937 et compte aujourd’hui 516 élèves.

Agence d’information du Burkina

AK-dnk-ata