Zondoma/Commune de Tougo : Le premier bureau du comité communal du conseil de l’école installé

Tougo, 26 nov. 2025 (AIB) – La communauté éducative de la commune de Tougo a désigné, le mercredi 26 novembre 2025, les membres du bureau exécutif du comité communal du conseil de l’école placé sous la conduite de Lassané Ouédraogo.

Après la mise en place des conseils d’écoles dans toutes les structures éducatives de la commune, les acteurs se sont retrouvés, le mercredi 26 novembre 2025 dans la salle des fêtes de la mairie de Tougo pour la désignation des membres du bureau exécutif du comité communal.

Placée sous la présidence, du 2e Vice-président de la Délégation spéciale, Boureima Gansonré, l’assemblée générale des présidents des conseils d’écoles a désigné les membres du bureau du comité qui sera sous la responsabilité de Lassané Ouédraogo.

Conformément aux textes, le comité communal, composé du bureau exécutif, d’un comité de contrôle, et des membres observateurs est chargé, entre autres, de coordonner la mobilisation des partenaires pour soutenir les conseils de l’école, de favoriser la participation des parents et de la communauté à la vie de l’école, de capitaliser et de partager les bonnes pratiques des conseils de l’école.

Dans son message, le nouveau président a invité ses paires à une franche collaboration pour l’atteinte des objectifs qui leur sont assignés. « Je ne suis pas président sans vous. Je vous invite donc à l’unisson pour la réussite de notre mission. C’est dans la transparence et la communication que nous pourrons avoir la confiance de tous et travailler sereinement », a-t-il déclaré.

La mise en place des conseils d’école et des comités communaux, provinciaux et régionaux sur toute l’étendue du territoire national marque la fin des Comités de Gestion (COGES) et des Associations des Parents d’Elèves (APE).

Agence d’information du Burkina

