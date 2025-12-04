Burkina/Zondoma-Installation-CCEB

Zondoma/CEB de Bassi : Les enseignants s’engagent à relever le défi avec leur nouveau Chef

Bassi, 28 nov. 2025 (AIB) – Le nouveau Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Bassi Amidou Younga a pris officiellement service, le vendredi 28 novembre 2025. Il a reçu l’engagement du personnel à le soutenir pour la réussite de sa mission à la tête de la Circonscription.

Nommé chef de la circonscription d’éducation de base de Bassi, Amidou Younga a été officiellement installé dans ses fonctions, le vendredi 28 novembre 2025. La cérémonie d’installation présidée par le président de la délégation spéciale de Bassi, Amidou Dembelé a connu la présence de parents, amis, collègues, des forces vives de la commune mais aussi celle du Directeur provincial en charge de l’Education Karim Sawadogo.

Avant l’installation du nouveau CCEB, le président de la cérémonie à rendu un vibrant hommage au sortant Yamnini Toula pour le défi relevé pendant sa fonction particulièrement dans un contexte de crise sécuritaire, s’adressant au nouveau il lui traduit ses félicitations mais aussi sa disponibilité à l’accompagner dans sa mission. Conscient des défis qui l’attendent, monsieur Younga a pris l’engagement de s’inscrire dans la continuité pour une bonne gestion de la structure et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés.

Pour cela, le nouveau CCEB peut compter sur l’accompagnent des tous les acteurs de l’éducation particulièrement celui des enseignants qui, par la voix de leur représentant, ont pris l’engagement de l’accompagner pour la réussite de sa mission et partant, le rayonnement de CEB. M. Toula quitte la tête de la CEB de Bassi après plus de 8 années de service.

