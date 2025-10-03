Zondoma/2ème édition des JNEPPC : Les populations invités à adhérer aux initiatives de développement

Burkina/Zondoma-JNEPPC

Gourcy, 2 oct. 2025 (AIB) – La 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC) a été lancée le jeudi 2 octobre 2025 au haut-commissariat de Gourcy.

C’est sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline ; je m’engage », que la 2ème » édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC) a été lancée.

La cérémonie de lancement présidée par le haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé, s’est déroulée ce jeudi 2 octobre 2025 au haut-commissariat de Gourcy à l’occasion de la montée solennelle des couleurs.

S’adressant aux forces vives mobilisées pour la circonstance, le premier responsable de la province a livré le message du Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, dans lequel il engage les burkinabè à « bâtir une Nation souveraine, juste et prospère » fondée sur des valeurs de dignité, de solidarité, de probité et de patriotisme.

« Je vous exhorte à faire bloc derrière les autorités pour l’atteinte des objectifs » véhiculés par les idéaux de la révolution, a indiqué le haut-commissaire. Cette édition des JNEPPC qui se déroulera du 2 au 16 octobre 2025 sur toute l’étendue du territoire nationale sera marquée au Zondoma par trois activés majeures notamment, la journée du consommons local, une conférence publique et une journée de salubrité au centre de santé urbain de Gourcy.

La montée des couleurs a été aussi l’occasion pour l’autorité provinciale de traduire ses félicitations et ses encouragements aux FDS et VDP, aux acteurs de l’éducation, de la culture et de la veille citoyenne qui sont illustrés par leur engagement au travail.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata