Ziro (Nando) : Lancement officiel de la campagne de distribution des MILDA à Sapouy

Sapouy, 17 juillet 2025 (AIB)-Le Haut-Commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé, a procédé, mercredi 16 juillet 2025, à l’école Sapouy B, au lancement officiel de la campagne de distribution gratuite des Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA), au profit des populations locales. Cette initiative vise à renforcer la lutte contre le paludisme dans la province.

Le paludisme demeure l’une des principales causes de morbidité et de mortalité au Burkina Faso, notamment en saison pluvieuse. Face à ce constat alarmant, le gouvernement burkinabè, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a initié une vaste campagne nationale de distribution des MILDA. Dans la province du Ziro, environ 178 000 moustiquaires seront réparties pour couvrir une population estimée à 340 000 personnes.

Le Haut-Commissaire, en procédant au lancement, a insisté sur l’importance de cette campagne dans la prévention du paludisme, appelant chaque ménage à faire bon usage des moustiquaires reçues.

Prévue du 15 au 20 juillet 2025, la campagne se déroule sur toute l’étendue du territoire provincial, avec l’appui des agents de santé communautaires et des Comités villageois de développement (CVD). Un dispositif logistique a été mis en place pour assurer une distribution efficace, dans le respect des critères définis par les autorités sanitaires.

Les bénéficiaires sont recensés selon un système de coupons, permettant une distribution équitable. Les équipes de terrain sensibilisent également les populations sur la bonne utilisation et l’entretien des moustiquaires imprégnées.

Les autorités administratives, les agents de santé, les leaders communautaires et les partenaires techniques unissent leurs efforts pour assurer le succès de cette opération sanitaire. Le médecin-chef du district sanitaire de Sapouy, Dr Cheikh Omar Sanogo, a salué cette mobilisation et exhorté les populations à coopérer pleinement avec les équipes de distribution.

Il a également rappelé que l’utilisation systématique des MILDA, notamment par les femmes enceintes et les enfants, contribue significativement à la réduction du nombre de cas graves de paludisme.

Cette campagne de distribution gratuite des MILDA s’inscrit dans la politique nationale de santé publique, axée sur la prévention. Elle traduit l’engagement du gouvernement et de ses partenaires à améliorer la santé des populations. La réussite de cette opération dépendra, en grande partie, de l’appropriation des moustiquaires par les ménages bénéficiaires. Les autorités invitent donc chaque citoyen à faire de la lutte contre le paludisme une priorité quotidienne.

Agence d’information du Burkina (AIB)

AK/ata