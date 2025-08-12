Ziro : Le Haut-Commissaire galvanise les forces vives lors de la traditionnelle montée des couleurs

Sapouy, 12 août 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé, a présidé mardi, la traditionnelle montée des couleurs au Haut-Commissariat de Sapouy, en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, associatives ainsi que des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Dans une parfaite synchronisation, les FDS ont hissé haut le drapeau national, tandis que retentissait fièrement l’hymne de la victoire, rappelant à chacun son attachement à la patrie.

Le Haut-Commissaire Zoromé a saisi l’occasion pour exhorter l’ensemble des participants à maintenir la dynamique de mobilisation citoyenne et patriotique impulsée par les plus hautes autorités du pays.

« Chaque mois, nous devons relever ce défi, car il s’agit d’un engagement national. Durant le mois de juillet et au début août, vous avez massivement pris part à la journée de reboisement, et je vous en félicite. Restez mobilisés et prets à répondre aux prochains mots d’ordre », a-t-il déclaré.

M. Zoromé a également invité les populations à s’approprier la philosophie de la brigade Labaal, en luttant contre toutes formes d’incivisme environnemental.

« Lorsqu’une personne jette un sachet ou de l’eau de manière inappropriée, attirons son attention. Préservons nos caniveaux et veillons à un cadre de vie sain », a-t-il insisté.

S’adressant aux élèves actuellement en immersion patriotique, M. Zoromé leur a souhaité une expérience enrichissante, tout en appelant les habitants du Ziro à être des modèles.

Cette cérémonie, organisé chaque début de mois, demeure un moment fort de cohésion, de rappel des valeurs citoyennes et d’engagement collectif pour le développement et l’unité nationale.

Agence d’information du Burkina AIB

AK/bak