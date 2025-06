Ziro: Helen Keller International mobilise les acteurs du Ziro pour un avenir sans faim

Sapouy, 4 juin 2025 (AIB)- Dans le cadre de son engagement à lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province du Ziro, l’ONG Helen Keller International a organisé mercredi, un important atelier de restitution et de concertation pour transformer durablement les conditions de vie des populations vulnérables.

Cette rencontre a réuni les principaux acteurs du développement local autour du projet novateur « Cultivons un avenir meilleur », financé par une Fondation privée européenne.

Porté sur trois ans et demi, le projet vise à transformer durablement les conditions de vie des populations vulnérables à travers une agriculture sensible à la nutrition, intelligente face au climat, et centrée sur l’autonomisation des femmes.

Intervenant dans 40 villages du Ziro, le projet ambitionne améliorer la sécurité alimentaire, la diversité nutritionnelle et les revenus des ménages à faibles revenus, particulièrement ceux des femmes et des enfants de moins de cinq ans.

Présidé par Monsieur le Haut-Commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé, président du comité de suivi, l’atelier a permis de faire le point sur les cinq premiers mois de mise en œuvre, d’identifier les obstacles, de proposer des solutions réalistes et de renforcer la coordination intersectorielle.

Il a également servi de cadre à l’élaboration d’un projet d’arrêté formalisant la création du comité de suivi du projet.

À travers cet atelier, Helen Keller International marque une nouvelle étape dans son accompagnement stratégique des communautés rurales, en mettant l’accent sur l’innovation locale, la valorisation des produits indigènes, et le renforcement de la résilience des populations face aux chocs climatiques et économiques.

Les échanges francs et inclusifs ont souligné l’urgence de renforcer les synergies d’action, de pérenniser les acquis et de maintenir un suivi rigoureux pour atteindre les objectifs du projet d’ici à 2028.

Avec « Cultivons un avenir meilleur », c’est toute une dynamique de transformation sociale et économique qui s’enclenche dans le Ziro, une promesse d’un futur plus nourri, plus équitable et plus durable.

Parmi les participants figuraient les préfets et secrétaires généraux des six communes de la province, les directeurs provinciaux en charge de la jeunesse et de l’environnement, de l’action humanitaire et de la santé, ainsi que la coordonnatrice provinciale des femmes du Ziro, les forces de défense et de sécurité et les représentants des services techniques.

Agence d’information du Burkina AIB

AK/BBP