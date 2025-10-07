Burkina-Justice-Installation-Président-TGI

Yatenga : Le magistrat Richard Lankoandé installé président du TGI de Ouahigouya

Ouahigouya, 5 oct. 2025 (AIB) – À la faveur de la rentrée judiciaire, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ouahigouya a organisé, le vendredi 3 octobre 2025, une audience solennelle d’installation de son nouveau président, Richard Lankoandé. C’était en présence du secrétaire général de la région (SGR) du Yatenga, Kouilga Albert Zongo, représentant le gouverneur, du président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) Adama Ouédraogo et de plusieurs acteurs du monde judiciaire, a constaté l’AIB.

Nommé le 30 juillet 2025 président du Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya, le magistrat Richard Lankoandé installé assumera également la fonction de président du Tribunal administratif.

C’est par un rappel des textes réglementaires qui encadrent l’audience solennelle d’installation de tout nouveau président que le greffier en chef du TGI a donné le ton au cours de l’audience.

Aussitôt installé, Richard Lankoandé a remercié le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour la confiance portée en lui pour assumer cette fonction.

« Ce choix m’exige à donner le meilleur de moi-même pour être à la hauteur des attentes du CSM. Je m’engage avec détermination, intégrité et professionnalisme à œuvrer pour une justice impartiale, accessible à tous et qui répond aux aspirations légitimes de notre peuple », a soutenu le désormais président du TGI de Ouahigouya, Richard Lankoandé.

Le procureur a invité le nouveau président à « accepter, subir, encaisser » et à s’exercer à l’écoute des justiciables, de ses collaborateurs, d’avoir le sens de la communication à l’interne et à l’externe pour la réussite de sa mission.

Appelé à d’autres fonctions, le président sortant Daouda Koanda a saisi l’occasion de l’audience solennelle pour remercier ses anciens collaborateurs pour l’accompagnement qui a facilité sa mission au TGI de Ouahigouya.

Agence d’information du Burkina

PN/yos