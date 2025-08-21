Burkina-Solidarité-Police-Don

Yalgo : Le commissariat de police offre des vivres et du matériel aux populations hôtes et déplacées

Yalgo, 21 août 2025 (AIB)-Le personnel du commissariat de police de district de Yalgo, dont le désengagement est prévu pour le 22 août 2025 a procédé ce jeudi matin à une remise de vivres et de produits de première nécessité au profit des populations hôtes et déplacées vulnérables de la commune.

Conformément à la décision gouvernementale de redéployer la police en milieu urbain et la gendarmerie en milieu rural, le commissariat de police de Yalgo (Namentenga) doit se retirer demain.

En prélude à cet départ, le commissaire et ses hommes ont laissé parler leurs cœurs.

Ils ont remis un don ce jeudi 21 août 2025, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à la mairie de Yalgo et qui a réuni les autorités communales, les chefs des services techniques, les leaders coutumiers et religieux ainsi que les représentants des jeunes, des femmes et des commerçants.

Le don était composé de dix (10) sacs de riz de 25 kg, vingt (20) couvertures, vingt (20) seaux, vingt (20) bouilloires, quarante (40) boules de savon et cinquante (50) sachets de détergent.

À cette occasion, le personnel du commissariat a transmis les remerciements et la reconnaissance de toute la hiérarchie policière à l’endroit des populations pour leur accompagnement multiforme au fil des années.

Agence d’Information du Burkina