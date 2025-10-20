BURKINA-Yaadga-Médecin-AG région ordinale

Yadéga : Les médecins réfléchissent sur leur mission en temps de crise

Ouahigouya, 18 Oct. 2025 (AIB)- Le Conseil régional de l’Ordre des médecins a tenu en fin de semaine dernière à Ouahigouya, son Assemblée générale ordinaire consacrée au bilan de ses activités, l’examen les défis du corps médical et à l’élaboration des pistes d’action pour améliorer la pratique de la médecine dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire.

Ils sont venus de la région ordinale qui couvre les Koulsé, le Liptako et le Yaadga, pour cette assemblée générale statutaire afin de réfléchir sur le thème : « Médecine en temps de crise : enjeux éthiques et déontologiques.

A l’ouverture de la cérémonie, le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a salué la résilience du personnel médical face aux multiples difficultés rencontrées.

« Les médecins de notre région traversent des crises multiformes : insécurité, rareté des ressources, insuffisance du personnel. Malgré tout, ils continuent d’accompagner les populations avec dévouement. Le médecin reste la personne de référence quand les populations sont éprouvées », a fait remarquer le M. Yampa.

Pour le président du Conseil régional de l’Ordre des médecins de Ouahigouya, Dr Fagnima Traoré, l’AG représente un cadre privilégié de concertation et de renforcement de capacités.

Dr Traoré a laissé entendre que c’est une opportunité pour les médecins de l’ordre ordinal de discuter et d’apporter des solutions aux difficultés du corps médical et exhorter les acteurs exerçant dans les zones à fort défi sécuritaire à « rester forts et résilients ».

Deux communications ont marqué cette assemblée générale et ont été axées sur « Médecine en temps de crise : enjeux éthiques et déontologiques » et sur « Médecins et fonds communs de déplacements ».

Ces échanges ont permis aux participants d’approfondir leur compréhension des valeurs professionnelles et de renforcer leurs capacités dans la gestion des situations complexes. L’assemblée a accueilli les nouveaux médecins, fait un hommage aux ainés de la profession et a remis des attestations de reconnaissance à plusieurs médecins et partenaires.

Placée sous le parrainage du Directeur du centre médico-chirurgical pédiatrique Persis de Ouahigouya, Dr Zala Lassara l’assemblée générale a connu la présence du gouverneur du Liptako et du représentant de celui des Koulsé. L’activité s’est tenue sous le sceau de la solidarité et du professionnalisme, et a permis de réaffirmer l’engagement des médecins à poursuivre leur mission au service des populations, malgré un contexte difficile.

Agence d’information du Burkina

PN/yos