Yacouba Traoré, un journaliste passionné, un formateur rigoureux (Portrait)

Ouagadougou, 19 août 2025(AIB)-La plume s’est tue, mais l’écho de sa voix résonnera encore longtemps dans la mémoire des Burkinabè. Yacouba Traoré, journaliste chevronné, écrivain prolifique et ancien directeur général de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), s’est éteint dans la nuit du 16 au 17 août 2025, au Centre hospitalier universitaire de Bogodogo, à l’âge de 66 ans. Sa disparition laisse un vide immense dans un monde médiatique qu’il a contribué à façonner avec rigueur et passion.

Né le 26 octobre 1959 à Dédougou, Yacouba Traoré a très tôt compris que le journalisme était plus qu’un métier : une mission. Recruté comme reporter en pleine Révolution d’août 1983, il gravit les échelons avec humilité et détermination : rédacteur en chef en 1992, directeur de la Télévision nationale en 2005, puis directeur général de la RTB en 2009. Entre 1996 et 2001, il porta aussi la voix du Burkina en France en tant qu’attaché de presse à l’ambassade.

Ses proches et ses étudiants se souviennent d’un homme profondément attaché à l’éthique, soucieux de transmettre et exigeant dans son enseignement. « Le journalisme, disait-il souvent, n’est pas seulement un métier, c’est une responsabilité vis-à-vis du public et de la vérité. » Cette devise, il l’a incarnée à l’écran comme dans ses salles de formation.

Titulaire d’une maîtrise en Lettres modernes et d’un DEA en Sciences de l’information et de la communication obtenu à Paris, il s’est investi dès 2003 dans l’enseignement à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC). Même après sa retraite, il continuait d’y revenir, animé par le souci de former les générations montantes. Beaucoup se rappellent ses cours passionnés, ses conseils fermes mais bienveillants, et son obsession pour une information juste, équilibrée et responsable.

Au-delà de l’enseignement, Yacouba Traoré a marqué la pratique du journalisme burkinabè. Dans un contexte sécuritaire tendu, il n’a cessé d’interpeller les rédactions sur leur rôle, insistant pour que la question sécuritaire ait sa place dans des rubriques spécialisées, traitée avec professionnalisme et sens des responsabilités.

Écrivain tardif mais prolifique, il a publié six ouvrages qui resteront comme autant de repères pour les jeunes journalistes. Parmi eux, Le journalisme expliqué à ma fille de 16 ans et Bonsoir et merci de nous suivre, témoignages d’un homme qui croyait au pouvoir des médias pour éduquer, informer et rapprocher les peuples.

Homme de culture, amoureux du sport, passionné de cinéma, il a su allier ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle. En 2025, sa réputation de bâtisseur et de connaisseur le conduisit à présider le comité d’organisation du cinquantenaire du FESPACO, une reconnaissance nationale et internationale de son expertise.

Jusqu’au bout, Yacouba Traoré s’est montré visionnaire. Fondateur de la web TV Fadima, il avait compris que le numérique était une chance pour les médias africains, mais que l’innovation ne devait jamais sacrifier les valeurs fondamentales du métier.

Le gouvernement l’a salué comme une « grande figure de la presse », et ses étudiants comme un maître attentif. Mais au-delà des titres et des hommages, il restera dans les mémoires comme un homme qui a cru en la force des mots et en la noblesse d’un métier trop souvent incompris.

Avec sa disparition, le Burkina perd un repère, mais son héritage continuera de vivre dans chaque journaliste qu’il a formé, dans chaque ouvrage qu’il a écrit, et dans chaque citoyen qu’il a contribué à éclairer.

Agence d’information du Burkina